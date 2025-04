CASTRA+RONDÔNIA: Praça CEU recebe mais uma edição do programa de castração gratuita para cães e gatos

A Praça CEU em Porto Velho recebe, dias 29 e 30 de abril e de 1 a 3 de maio, mais uma ação do programa Castra+Rondônia, com o objetivo de reduzir a superpopulação de cães e gatos nas ruas da cidade, promovendo um controle da população animal.

Para garantir uma vaga para castração de seu pet, o tutor deve realizar o agendamento no dia 21 de abril, a partir das 8h, exclusivamente pelo site do Castra+: www.castramaisrondonia.com.br .

Essa é a segunda ação realizada na Praça CEU pelo programa que, em março, castrou mais de 800 animais. "Essa ação é muito importante para a nossa cidade, para combater a superlotação e abandono desses animais. Essa é uma parceria com o governo federal e que tem dado resultados positivos. A castração contribui diretamente para o controle da população desses animais, evitando que muitos nasçam em condições inadequadas, sem um lar seguro", destacou o secretário da Sema Vinícius Miguel.

SOBRE O CASTRA+RONDÔNIA

Castra+Rondônia faz parte do Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos O Castra+Rondônia faz parte do Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, que é coordenado pelo Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais (DPDA) da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais (SBIO), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Além do apoio do governo federal e da Associação Projeto Ajudei, que executa o programa em Rondônia, o Castra+Rondônia também é financiado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 2,8 milhões, apresentada pelo deputado federal Fernando Máximo. Esse valor será destinado para a realização de mais castrações durante o primeiro semestre de 2025.

BENEFÍCIOS DA CASTRAÇÃO:

Castração é um procedimento cirúrgico simples, rápido e seguro A castração é um procedimento cirúrgico simples, rápido e seguro. Entre os principais benefícios para os animais estão:

Eliminação do cio nas fêmeas, evitando gestação indesejada;

Prevenção de doenças graves, como tumores mamários e testiculares, piometra e esporotricose;

Redução na transmissão de doenças como o TVT (Tumor Venéreo Transmissível) em cães e as doenças FIV/FELV em gatos;

Diminuição de comportamentos problemáticos, como fugas atrás de fêmeas no cio, urinação para marcação de território e agressões;

Aumento da expectativa e qualidade de vida do animal.

Critérios para Participação

Para que o pet seja castrado, é necessário que ele atenda aos seguintes requisitos:

Ter entre 6 meses e 6 anos de idade;

Estar em bom estado de saúde, não desnutrido, desidratado ou imunocomprometido;

Agendamento on-line estará disponível no site oficial do programa, a partir do dia 21 de abril Fêmeas não podem estar no cio, amamentando ou gestantes.

Esses cuidados são essenciais para garantir a segurança do animal durante o procedimento.

AGENDAMENTO

O agendamento on-line estará disponível no site oficial do programa, a partir do dia 21 de abril, às 8h, e será realizado por ordem de inscrição. Para mais informações, acesse www.castramaisrondonia.com.br .

SERVIÇO

Início do agendamento: 21 de abril, às 8h

Local das castrações: Praça CEU, Rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1770, Bairro Juscelino Kubitschek

Datas das castrações: 29 e 30 de abril; 1, 2 e 3 de maio

Site para agendamento: www.castramaisrondonia.com.br

Texto:Cristiane Cruz

Fotos:Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)