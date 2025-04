Prefeito Léo Moraes recebe doações da OAB para famílias atingidas pela cheia

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, recebeu na tarde da última segunda-feira (14), representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) para o recebimento da primeira remessa de doações arrecadadas pela instituição. A campanha da OAB visa ajudar famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira com cestas básicas, água potável, fraldas geriátricas e absorventes. A ação da OAB se soma às diversas iniciativas já promovidas pela campanha SOS Ribeirinhos, realizada pela prefeitura.

A entrega foi realizada pelo presidente da OAB-RO, Márcio Melo, acompanhado pelo diretor-tesoureiro, Alex Teixeira, e pela secretária-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO), Queila Cavalcante.

“A advocacia está mobilizada para ajudar as famílias do Madeira que estão sofrendo com a cheia do rio. Estamos trazendo hoje, ao prefeito Léo Moraes, a primeira remessa de cestas básicas arrecadadas, e a campanha continua”, afirmou Márcio Melo.

Ação da OAB se soma às diversas iniciativas já promovidas pela campanha SOS Ribeirinhos, realizada pela prefeitura O ponto de arrecadação está funcionando na sede da OAB-RO, onde também são aceitas doações em dinheiro para a compra das cestas. A campanha envolve advogados, parceiros e a sociedade civil.

Durante o encontro, o prefeito Léo Moraes agradeceu o apoio da instituição e ressaltou a relevância da colaboração entre diferentes setores da sociedade. “Muito obrigado ao presidente Márcio e a todos os dirigentes da OAB. A Ordem sempre esteve presente nas pautas em defesa da sociedade. A atuação da OAB é fundamental, inclusive nas ações emergenciais”, declarou o prefeito.

Com o apoio da Sala de Situação, o monitoramento das áreas de risco tem sido mais preciso, o que facilita a atuação da Prefeitura. A expectativa é de que o nível do rio comece a baixar de forma significativa nos próximos 15 dias.

Queremos parabenizá-lo pelo trabalho feito até aqui, disse Márcio Melo “Queremos parabenizá-lo pelo trabalho feito até aqui e, principalmente, pela comunicação com os munícipes”, disse Márcio Melo.

A Prefeitura de Porto Velho reforça que continua atuando com foco na assistência às famílias atingidas e agradece o apoio de instituições como a OAB, que fortalecem a rede de ajuda humanitária no município.

S.O.S Ribeirinhos

Vale destacar que a campanha S.O.S Ribeirinhos segue coletando doações da sociedade civil organizada para a mitigação dos impactos da cheia. As doações podem ser entregues diretamente na Defesa Civil Municipal, localizada na avenida Rafael Vaz e Silva, 1402, bairro Nossa Senhora das Graças, ou através do telefone (69) 8473-2112.



Texto:Renata Beccária

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)