Retorno da litorina, museu gratuito e limpeza no cemitério das locomotivas: ações desenvolvidas para a preservação da história

A atual gestão vem atuando em defesa da memória dos destemidos pioneiros

Prefeitura anunciou a entrada gratuita ao museu do CEFMM para moradores de Porto Velho O município de Porto Velho tem 110 anos de instalação, é uma cidade que carrega na origem o suor de milhares de trabalhadores que ajudaram a construir a lendária Ferrovia Madeira-Mamoré. Pensando na preservação da memória dos pioneiros, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), vem promovendo uma série de iniciativas em defesa da história.

Entre as primeiras ações deste ano, a Prefeitura anunciou a entrada gratuita ao museu do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré para moradores de Porto Velho. Antes, era preciso pagar a taxa de R$ 30 para acessar o local. A gratuidade contempla munícipes, mediante comprovação de residência, além de estudantes das escolas municipais e estaduais que moram na capital.

LITORINA

Além disso, a Prefeitura comemorou o aniversário de instalação de Porto Velho com uma programação especial e o destaque foi a reativação da litorina, que é um veículo centenário da Ferrovia Madeira-Mamoré, onde passageiros realizavam, à época, um trajeto mais rápido até o município Guajará-Mirim.

Quem cuida e tem amor pelo patrimônio histórico são os "defensores" da Madeira-Mamoré: Antônio Moisés, Antônio Braga, Paulo da Costa e Lord Jesus Brown.

Quem cuida e tem amor pelo patrimônio histórico são os “defensores” da Madeira-Mamoré: Antônio Moisés, Antônio Braga, Paulo da Costa e Lord Jesus Brown.

De acordo com o condutor da litorina, Antônio Moisés, com a atual gestão a história do município foi resgatada. “Foi uma grande alegria ver a reativação da litorina. Nossa população merece conhecer essa parte da nossa história que era esquecida. Quem visita o complexo tem a oportunidade de mergulhar na história através do passeio da litorina”, disse o ferroviário.

CANDELÁRIA

Prefeitura realiza mutirões de limpeza no histórico Cemitério da Candelária Outro destaque em respeito pela preservação do patrimônio histórico é referente à ação integrada da Prefeitura de Porto Velho, que realiza mutirões de limpeza na estrada que dá acesso ao histórico Cemitério da Candelária, localizada na linha da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a história da cidade merece ser tratada com todo reconhecimento, principalmente para as futuras gerações.

“Essas ações mostram que respeitamos a nossa origem, e acima de tudo respeito com quem ajudou a construir nossa memória. Isso é só o começo, vamos ter muitas outras surpresas até o aniversário da cidade em outubro. Porto Velho, na nossa gestão, vai ser referência no resgate e preservação da memória”, disse o prefeito.

ARTE NA BEIRA

Artesã Hadassa Oliveira foi a vencedora do concurso de biojoias que teve votação aberta ao público O artesanato de Porto Velho ganhou destaque com a feira "Arte da Beira", que aconteceu de 28 a 30 de março no Mercado Cultural. A feira uniu a arte ao turismo, com mais de 70 artesãos expondo seus trabalhos, apresentações artísticas, poesia, concurso de Biojoias e Tacacá Musical.

O concurso de biojoias teve votação aberta ao público, e encerrou com a artesã Hadassa Oliveira vencedora, o prêmio contemplou a exposição de sua peça na maior feira de turismo da América Latina, a ABAV.

OUTRAS AÇÕES

Nesses 100 dias, a Semdestur também realizou diversas outras ações que beneficiaram a população, entre elas, o PVH em Ação, que atendeu mais de 10 mil pessoas na pra CEU, com serviços na recreação, saúde, espaço da mulher, atendimentos jurídicos, exposição e muitos outros serviços socioassistenciais.

Retorno das aulas de ballet da Praça CEU, com mais de 160 alunos que são beneficiado

Além disso, teve o retorno das aulas de ballet da Praça CEU, com mais de 160 alunos que são beneficiados e o projeto Arte da Beira, que celebrou o artesanato e a cultura em Porto Velho. Destaque também para o Sine Municipal que nesse período, foram cerca de 200 vagas de empregos oferecidas, 605 trabalhadores encaminhados, na emissão de carteira de identidade foram mais de 1.400 e 500 entradas no seguro-desemprego.

Segundo o secretário da pasta, Paulo Moraes Jr., a Semdestur segue com o planejamento intenso para outras ações até o fim do ano. “Em pouco tempo de trabalho, por determinação prefeito Léo Moraes, a gente conseguir realizar muitas ações sempre em benefício a nossa população. Muita coisa ainda está por vir. O que podemos adiantar é que o aniversário de criação de Porto Velho, no dia 2 de outubro, será uma festa linda do jeito que o porto-velhense merece”, finaliza.

