DNIT anuncia fluxo controlado de carretas na Jorge Teixeira durante horário de pico

Com base em estudo técnico, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) publicou, na última semana, a Portaria Nº 2.358, de 8 de abril, que restringe a circulação de caminhões na avenida Governador Jorge Teixeira de Oliveira (BR-319), especialmente no perímetro urbano, nos horários de pico. No início do ano, o prefeito Léo Moraes também havia enviado um ofício solicitando a mudança.

Segundo o documento, a restrição será de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h e das 17h30 às 19h, no trecho entre o Trevo do Roque e a Ponte sobre o rio Madeira. A medida entra em vigor no dia 1º de maio e os motoristas terão um prazo de 60 dias para adaptação.

“Esse era um apelo de muitos motoristas que trafegam pela avenida Jorge Teixeira. De imediato, encaminhamos um ofício ao Dnit solicitando essa mudança, pois, principalmente nesses horários, o grande número de carretas causa engarrafamentos e, o pior, já resultou na perda de muitas vidas em acidentes", disse Léo Moraes.

Conforme o documento, a implementação da restrição no horário de pico aliada a rotas alternativas e à área de apoio aos caminhoneiros deve reduzir os índices de acidentes e melhorar o fluxo do trânsito, promovendo um ambiente mais seguro e eficiente a todos.

A medida será acompanhada de ações educativas para conscientizar os motoristas e caminhoneiros sobre as novas regras.

Texto: Cristiane Cruz

Fotos: SMC

SuperintendênciaMunicipaldeComunicação(SMC)