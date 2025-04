Prefeito Léo Moraes faz surpresa para alunos, sorteia bicicletas e entrega chocolates

Na manhã desta segunda-feira (14), a Escola Municipal Joaquim Vicente Rondon, localizada na zona Sul de Porto Velho, recebeu uma visita surpresa do prefeito Léo Moraes, acompanhado de uma turminha animada que abriu o "Páscoa no Parque", programação especial que ocorreu no sábado no Parque da Cidade e atraiu mais de 25 mil pessoas.

Prefeito decidiu ir até a escola e promover uma manhã cheia de diversão Durante a visita, o prefeito Léo Moraes levou um casal de "coelhos gigantes", que encantou e divertiu as crianças, estimulando a imaginação dos pequenos.

Ao saber que os alunos haviam visitado o parque e participado das atividades, mas não puderam ficar até o início da programação, o prefeito decidiu ir até a escola para entregar chocolates, realizar o sorteio de cinco bicicletas e promover uma manhã cheia de diversão em colaboração com a equipe da escola e da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A ação foi um grande sucesso e proporcionou momentos de alegria e confraternização para os alunos. “Essa é uma das datas mais divertidas para a criançada, e nada mais justo do que proporcionarmos um momento como esse em que possam interagir, brincar e aprender”, disse ele o prefeito.

PÁSCOA NO PARQUE

Ação foi um grande sucesso e proporcionou momentos de alegria e confraternização para os alunos O Páscoa no Parque conta com uma decoração temática, proporcionando um ambiente lúdico e acolhedor para todos os porto-velhenses. O espaço é aberto para visitação do público diariamente, das 16h às 22h.

O evento é uma ação da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

A festa é 100% gratuita, tendo como objetivo promover a integração social, o lazer e a cultura em um espaço acessível e inclusivo. Além disso, a ideia é estimular a criatividade, fomentar o espírito solidário da comunidade, valorizando e divulgando artesão e empresas ligadas aos setores primário e secundário, aumentando a exposição de suas marcas e destacando seus serviços em um ambiente cultural de grande visibilidade.

Texto:Meiry Santos

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)