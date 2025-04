“Semed em Ação” promove busca ativa nos bairros Ulisses Guimarães, Ronaldo Aragão e áreas adjacentes

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) promoveu, no último domingo (13), a primeira edição do evento "Semed em Ação", na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Joelma Rodrigues dos Santos, localizada no bairro Ronaldo Aragão.

Durante toda a manhã, as crianças tiveram a oportunidade de brincar, interagir e aprender sobre temas importantes como educação no trânsito, meio ambiente e saúde bucal. O evento também ofereceu cortes de cabelo gratuitos para crianças e adultos, além de atendimento médico.

Outro destaque foi a emissão da carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a atualização do cadastro para programas sociais do Governo Federal. A ação contou com a parceria da Defensoria Pública, Tribunal de contas, secretarias municipais e da Fundação Zequinha Araújo.

Outro destaque foi a emissão da carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Segundo o secretário da Semed, Leonardo Leocádio, essa foi a primeira de uma série de atividades externas planejadas para este ano, com o objetivo de envolver alunos e a comunidade. “Nesta ação, realizamos a busca ativa de crianças de 0 a 6 anos para planejar o atendimento educacional a esse público, visando a criação de futuras creches na região”, afirmou.

NOVAS CRECHES

A Prefeitura pretende construir creche na região e, para isto, precisa fazer a análise da quantidade de crianças nessa faixa etária e as reais necessidades.

Leocádio destaca que a educação infantil é um período crucial para o desenvolvimento das crianças, pois estabelece as bases para o aprendizado futuro e o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais.

Equipe "Semed em Ação" na EMEF Professora Joelma Rodrigues dos Santos Durante essa fase, as crianças têm a oportunidade de explorar o mundo ao seu redor, desenvolver a curiosidade e a criatividade, além de interagir com outras crianças e adultos.

"Uma das principais missões que o prefeito Léo Moraes nos confiou é garantir que nossas crianças estejam na escola o mais cedo possível, pois a educação infantil vai além da simples preparação para o ensino fundamental.

Ela é fundamental para a formação de indivíduos mais completos, que possam interagir de maneira positiva com o mundo ao seu redor", completou.

O titular da Semed reforçou ainda que a Prefeitura tem avançado nas obras de construção da escola dos residenciais Orgulho do Madeira e do Cristal da Calama.

“E vamos avançar muito mais em nossa rede, sejam com as instituições credenciadas, com novas unidades ou ampliação de salas. Nosso objetivo é ampliar a oferta e garantir uma educação de qualidade e cada vez mais inclusiva”, finalizou.

Texto:Meiry Santos

Foto:Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)