Aula Show da Flakes encanta o público com muito chocolate no Parque da Cidade

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e apoio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), promoveu neste domingo (13) uma saborosa aula show temática de Páscoa durante o evento Páscoa no Parque.



Com o objetivo de unir diversão, gastronomia e empreendedorismo, a ação especial levou momentos de alegria e encantamento às famílias presentes no local. A aula show foi realizada pelo CEO da Flakes Brasil, Leonardo Borges, que fez deixou o público com água na boca com os deliciosos chocolates e também os recheios especiais.



Durante a aula, Leonardo Borges fez um ovo da páscoa especial de pistache. O sabor virou tendência e muitas pessoas que estavam no Parque da Cidade, em especial as crianças, nunca tinham provado o ovo com recheio de pistache.



Durante a aula, Leonardo Borges fez um ovo da páscoa especial de pistache “Queria agradecer o convite da Prefeitura de Porto Velho, por meio do prefeito Léo Moraes, que proporcionou esse evento tão importante para nossa população. E aqui essas pessoas têm a oportunidade de conhecer meu trabalho e saborearem o ovo de pistache que deixou nossa marca conhecida mundialmente. Estou muito feliz com essa oportunidade e parabéns pelo evento”, disse Leonardo Borges.



Além da oportunidade de provar os chocolates, muita gente aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas sobre empreendedorismo. É o caso da confeiteira Maria Auxiliadora, que é moradora da zona Leste da capital e aproveitou o evento. “A gente que trabalha com confeitaria tem que aproveitar essas oportunidades, em especial com a Flakes, que é muito famosa. A Prefeitura de Porto Velho está de parabéns por pensar em cada detalhe desse evento”, conclui a confeiteira.



Ao final da aula show, mais de 50 crianças foram convidadas a subirem no palco para degustarem o ovo de Pistache. Quem também aproveitou e saboreou o chocolate foi o prefeito da capital, Léo Moraes. "O Leonardo Borges é referência na produção de chocolate, começou aqui em Porto Velho e agora tem até escola em São Paulo, e por isso a gente fez questão de trazer aqui para o Parque da Cidade, para esse evento tão saboroso", finaliza.



A programação da Páscoa no Parque segue até o dia 20 de abril com uma programação variada para todas as famílias curtirem em um ambiente decorado e com uma organização para atender a todos. Essa é a primeira vez que acontece um evento voltado para a Páscoa e toda programação é gratuita e o público vai ser encantar com a magia no Parque da Cidade.



Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)