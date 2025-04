Gestores e servidores da saúde participam de oficina sobre melhoria dos serviços públicos

Nos dias 7 e 8 de abril, gestores e servidores municipais da área da saúde, além de controladores internos, participaram da oficina Saúde em Ação: Elaboração de Planos de Ação para a Melhoria dos Serviços Prestados à Comunidade. A capacitação foi promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), por meio da sua Escola Superior de Contas, e teve como objetivo instruir os participantes na criação de planos de ação eficientes e realistas para a gestão da saúde pública nos municípios.

O evento aconteceu no auditório do Instituto de Previdência Municipal de Vilhena (IPMV) e contou com a presença dos auditores de controle externo do TCE-RO, Robnei Roni Stefanes e Christopher Dyann, responsáveis pela condução das atividades. Durante a capacitação, foi destacada a importância de os gestores elaborarem planos que contemplem soluções concretas para os desafios da saúde, além de atenderem a determinações do TCE-RO.

“Nosso objetivo é que os gestores e servidores saiam daqui capacitados com a metodologia de elaboração de planos de ação, capazes de atender às necessidades de suas comunidades de forma eficaz e planejada”, afirmaram os auditores.

Com foco na melhoria contínua e na eficiência da gestão pública, a oficina é oferecida a municípios de todo o estado e realizada em cidades polo, como foi o