Semed suspende pelo prazo de 15 dias as atividades escolares no baixo Madeira

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em conformidade com o Decreto nº 20.894, de 9 de abril de 2025 , que declara Situação de Emergência no município, decidiu suspender por um período de 15 dias as atividades escolares da rede municipal de Porto Velho na região do baixo Madeira. A Portaria Nº 24, foi publicada nesta segunda-feira (14), no Diário Oficial dos Municípios.

Medida se faz necessária devido à elevação crítica das águas do rio Madeira, que resultou em enchentes que afetam diretamente as comunidades ribeirinhas. Essa suspensão poderá ser prorrogada por igual período, se necessário.

De acordo com o titular da Semed, Leonardo Leocádio, o atual cenário comprometeu a trafegabilidade das embarcações escolares nos trajetos contratados para o transporte dos alunos das redes municipal e estadual de ensino.

“Nosso objetivo, com essa suspensão, é garantir a segurança de todos os envolvidos no ambiente escolar. Essa medida visa minimizar os riscos de acidentes e garantir que as famílias possam se concentrar em enfrentar os desafios trazidos pelas enchentes”, disse ele.

Suspensão poderá ser prorrogada por igual período As informações sobre a prorrogação da suspensão das aulas e outras orientações serão divulgadas pela Semed assim que novos dados forem disponibilizados.

“A Prefeitura de Porto Velho reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população, especialmente nesse momento crítico” enfatizou o secretário.

REPOSIÇÃO

As equipes do município estão em contato com as comunidades afetadas para fornecer apoio e orientações sobre como proceder durante esse período de emergência. Além disso, estão sendo planejadas estratégias para a continuidade das atividades pedagógicas e a devida reposição das aulas.

A Prefeitura enfatiza a importância da solidariedade e do apoio mútuo entre os cidadãos, e recomenda que todos permaneçam atentos às orientações da Defesa Civil Municipal e das autoridades locais quanto à situação das águas e aos possíveis desdobramentos da emergência.

As atividades estão suspensas nas escolas: EMEF Pe. Francisco José Pucci; EMEF Castro Alves Braga; EMEF Manoel Maciel Nunes; EMEF Deigmar Moraes; EMEF Henrique Dias; EMEF Drª Ana Adelaide Grangeiro; EMEF São Luiz Gonzaga e EMEF João de Barros Gouveia.

Texto:Meiry Santos

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)