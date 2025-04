Prefeitura de Porto Velho realiza melhorias em estradas vicinais de Vista Alegre do Abunã

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), segue com os trabalhos de manutenção e recuperação de estradas vicinais no distrito de Vista Alegre do Abunã. As ações visam garantir melhores condições de tráfego para os moradores da região, facilitando o escoamento da produção agrícola e o transporte da população.

De acordo com o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, o objetivo é oferecer mais infraestrutura e segurança para quem utiliza essas vias diariamente. “Estamos cumprindo o compromisso da gestão municipal em levar melhorias para os distritos, garantindo que os produtores rurais e a população tenham estradas em boas condições para o tráfego. Esse trabalho é essencial para o desenvolvimento da região”, afirmou o secretário.

No ramal Tiririca, foram realizados dois quilômetros de limpeza lateral e patrolamento, além da recuperação de uma ponte. Já no ramal Castanheira, houve melhoramento nos pontos críticos, enquanto no ramal 45 foram construídos dois bueiros e removidos atoleiros no quilômetro 10.

Os trabalhos incluíram a recuperação de pontes A linha 01 recebeu atenção especial com diversas melhorias na infraestrutura. Os trabalhos incluíram a recuperação de uma ponte, o patrolamento de 7.200 metros, a limpeza lateral de 3.200 metros, a abertura de 720 metros de vala e a aplicação de 46 carradas de cascalho. Além disso, foram encascalhados 2.500 metros nos pontos críticos, garantindo mais estabilidade e segurança à estrada. Mesmo com as chuvas intensas na região, um terço do total de 30 km da linha 01 já foi patrolado, reforçando o compromisso com a manutenção e a qualidade da via.

O diretor do Departamento de Estradas Vicinais da Semagric, Matheus Serrate, destacou a importância dessas ações para o fortalecimento da infraestrutura rural. “Esses serviços são fundamentais para garantir que os produtores tenham acesso adequado às suas propriedades e possam escoar a produção de forma segura. Nossa equipe está empenhada em continuar esse trabalho e atender às demandas das comunidades rurais”, disse Serrate.



Texto:Jean Carla Costa

Fotos:Jean Carla Costa / Reinaldo Zanella

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)