Espetáculo Jesus de Nazaré emociona o público no Parque da Cidade

O primeiro dia de apresentação do espetáculo “Jesus de Nazaré - Especial da Paixão”, emocionou o público que esteve presente no domingo (13) no Parque da Cidade. Com realização da Prefeitura de Porto Velho, o evento Páscoa no Parque proporcionou momentos de reflexão e alegria, e emocionou quem acompanhava o espetáculo.



Espetáculo teatral, cultural e artístico foi encenado pelo grupo teatral Nova Canaã O espetáculo teatral, cultural e artístico foi encenado pelo grupo teatral Nova Canaã, que realiza esse trabalho há anos e contou com fé, arte e dança para a encenação da vida, morte e ressurreição de Cristo. De acordo com um dos organizadores da peça, André Luís, a equipe estava há dois meses se preparando para essa apresentação.



“Hoje foi uma noite especial para toda nossa equipe. Foi emocionante ver o Parque da Cidade lotado, prestigiando e se encantando com nosso trabalho. Queremos agradecer à Prefeitura de Porto Velho que está realizando esse belíssimo evento e quem ganha com isso é o público da nossa capital”, disse o organizador e ator.



O grupo conta com mais de 100 pessoas envolvidas, entre atores, atrizes e produção. Essa foi a estreia do Marlon Moreira como Jesus Cristo. “Esse é o maior personagem da nossa história. E fazer Jesus aqui no Parque da Cidade foi um momento que vai ficar marcado para mim. Quem acompanhou toda a apresentação se encantou com cada detalhe”, disse o ator.



Grupo conta com mais de 100 pessoas envolvidas O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, acompanhou a apresentação e destacou a importância do espetáculo para nossa cidade. “Essa foi uma encenação intensa, comovente e repleta de simbolismo. Esse é um elenco dedicado e principalmente uma produção cuidadosa que pensou em cada detalhe. Parabenizo ao grupo por esse belíssimo trabalho na Páscoa no Parque”, concluiu o prefeito.

PROGRAMAÇÃO

São quase duas horas de apresentação, envolvendo o público em uma experiência de reflexão, espiritualidade e emoção. O grupo ainda tem mais três apresentações na programação da Páscoa no Parque, nos próximos dias 18, 19 e 20, a partir das 20h30. Vale destacar que a entrada é gratuita.



A ação realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), e com o apoio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), conta várias atividades na programação durante toda a semana, no Parque da Cidade, até o dia 20 de abril.



