Primeiro dia do evento reuniu mais de 25 mil pessoas no Parque da Cidade

Voltado para toda a família, a primeira edição do evento "Páscoa no Parque", que acontece de 12 a 20 no Parque da Cidade, reuniu no primeiro dia do evento mais de 25 mil pessoas. O evento é uma ação da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

Com uma programação repleta de lazer para toda a família, no primeiro dia aconteceu a caça aos ovos de páscoa, sorteio de 100 bicicletas, brincadeiras, pinturas em ovos de gesso e a distribuição gratuita de sorvete, pipoca, algodão-doce e refrigerante.

Alex considerou o evento como uma ótima oportunidade de lazer Vestido de coelho da páscoa, o prefeito Léo Moraes fez a alegria da criançada. "As atividades foram cuidadosamente pensadas para atender públicos de todas as idades e proporcionar momentos especiais para as famílias porto-velhenses".

Julio César, que trabalha no aeroporto Internacional Jorge Teixeira, foi ao Parque com a família e gostou. "Chegamos às 17 horas e já estava lotado. Vi muitas crianças brincando, recebendo sorvete, pipoca. Mais tarde, com a chegada do prefeito Léo Moraes, a movimentação aumentou por causa do esperado sorteio das 100 bicicletas. Estou gostando muito e parabenizo a Prefeitura pela realização do evento".

Para o marceneiro Alex Xavier, que chegou depois das 19 horas, a Prefeitura tem realizado um trabalho muito bom na cidade e destacou a Páscoa no Parque como uma ótima oportunidade de lazer para a população.

Com brincadeiras para as crianças, programação se estende até o domingo de Páscoa "Aqui tem um espaço excelente para várias atividades e parabenizo o prefeito Léo Moraes e sua equipe pela sensibilidade de promover essa festa em comemoração à Páscoa com tantas atrações".

A pequena Camila, em companhia dos pais, Ângelo Fonseca e Edimara Fonseca, aproveitou para correr e participar das atividades que as equipes da Prefeitura preparam.

"Apesar de tanta gente, estamos gostando, pois é um lazer que podemos participar com a família. Nossa filha adora chocolate e gostou de visitar a casa do Coelho da Páscoa, desenhou, brincou e por essa oportunidade, somos gratos ao prefeito Léo Moraes por proporcionar um evento para a população de Porto Velho".

