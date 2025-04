Operação Cidade Limpa chega ao distrito de União Bandeirantes

Teve início no domingo (13) a Operação Cidade Limpa no distrito de União Bandeirantes. A ação conta com serviços de encascalhamento, limpeza urbana, tapa-buracos, limpeza de praças, roçagem e encascalhamento rural, com previsão de aproximadamente cinco dias de trabalho intenso na região.

A força-tarefa é coordenada pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) e a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), unindo esforços para oferecer melhorias significativas à comunidade local.

Desde o dia 8 de abril, a Operação Cidade Limpa vem passando por diferentes distritos de Porto Velho. O ponto de partida foi o distrito de Extrema, seguido por Nova Califórnia. Nos próximos dias, a iniciativa também chegará também em Abunã e Vista Alegre do Abunã.

Para o secretário de Obras, Geraldo Senna, a operação tem um papel fundamental na qualidade de vida dos moradores. “É uma ação muito importante, pois além de deixar os distritos mais organizados, contribui para o bem-estar da população”, destacou.

A Operação Cidade Limpa reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a manutenção e valorização dos distritos, garantindo melhores condições de mobilidade e limpeza para todos os moradores.

Texto:Thaís Alves

Foto:Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)