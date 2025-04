Mais de 3500 professores serão beneficiados com implantação do piso salarial na rede municipal de Porto Velho

Valorizar os profissionais da Educação é fundamental para a melhoria da qualidade do ensino ofertado. Quando os profissionais da área recebem reconhecimento e apoio, isso cria um ambiente mais motivador e positivo, beneficiando não apenas os próprios educadores, mas também os alunos. Essa valorização contribui para o desenvolvimento de uma comunidade escolar mais engajada e comprometida com o aprendizado.

Ciente da importância do tema, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, anunciou na última semana a implementação do Piso Nacional do Magistério, a partir de junho deste ano. Com essa medida, ele assegura que o vencimento básico dos professores estará alinhado à legislação federal, que prevê um reajuste de 6,27% para 2025.

“Com planejamento e com estudo, estamos reparando uma grande injustiça, pois nossos educadores merecem respeito e estamos resolvendo essa situação. Todos nós reconhecemos a importância da valorização do professor. Para isso, é fundamental investir em melhores condições de trabalho, formação continuada e qualidade de vida”, disse Léo Moraes.

Medida assegura que o vencimento básico dos professores estará alinhado à legislação federal De acordo com Leonardo Leocádio, titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), mais de 3.500 professores serão beneficiados com a implantação do piso salarial do magistério. "Essa é uma medida fundamental para a valorização dos profissionais da educação no município de Porto Velho. Não é viável alcançar uma educação de qualidade sem oferecer uma estrutura adequada, que inclua docentes bem preparados e valorizados", destacou Leocádio.

MAIS GARANTIAS

Durante sua fala, o prefeito apresentou um conjunto de iniciativas que têm um impacto direto nas condições de trabalho e na remuneração dos profissionais da educação.

Além do piso, ele garantiu a revisão salarial geral de 4,63% com marco inicial em junho de 2025 para todas as servidoras e servidores da administração pública municipal.

Já para os técnicos educacionais, e buscando corrigir distorções salariais, foi autorizada a extensão do reajuste de 6,27%.

Outra reivindicação antiga da categoria, atendida pelo prefeito, foi a concessão de 10 dias de recesso para os técnicos educacionais, como forma de reconhecimento pelo trabalho desempenhado durante as férias escolares do meio do ano, garantindo a remuneração integral desses profissionais.

As medidas não param por aí. Léo Moraes prorrogou o auxílio de incentivo às Atividades Específicas, estabelecido pela Lei Complementar n° 984/2024, que beneficia o grupo de apoio à educação. Além disso, ele autorizou a realização de um Estudo Técnico Preliminar para avaliar a viabilidade técnica e econômica de um concurso público. A equipe de planejamento já foi nomeada e designada para essa tarefa. O objetivo desse concurso é recompor e fortalecer o quadro de profissionais da rede municipal de ensino.



Texto:Humberto Oliveira/ Meiry Santos

Fotos:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)