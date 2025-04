Semusa alerta população sobre os riscos e prevenção da doença de Chagas

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) chama a atenção da população de Porto Velho para os cuidados com a doença de Chagas, um mal silencioso que ainda representa um desafio para a saúde pública em diversas regiões do país, especialmente nas áreas consideradas endêmicas.

Celebrado em 14 de abril, o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas busca aumentar a conscientização sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Entre os principais objetivos da campanha estão ampliar o acesso ao diagnóstico, fortalecer a notificação dos casos e garantir o acompanhamento dos pacientes na rede pública de saúde.

TRANSMISSÃO E SINTOMAS

A doença de Chagas pode ser transmitida de várias formas, sendo mais conhecida a vetorial, pelo contato com as fezes do inseto, popularmente conhecido como "barbeiro". Também pode ocorrer por ingestão de alimentos contaminados, de forma vertical (de mãe para filho), transfusão de sangue, transplante de órgãos e incidentes em laboratório.

Na fase aguda, os sintomas nem sempre aparecem, mas podem incluir febre, inchaço nas pálpebras, dores no corpo, cansaço e manchas avermelhadas na pele. Já na fase crônica, a doença pode comprometer o coração e o sistema digestivo, provocando complicações como insuficiência cardíaca e dilatação do esôfago ou intestino.

ATENDIMENTO NA REDE MUNICIPAL

Assistência é feita por meio de exames laboratoriais

Todas as unidades de saúde do município estão preparadas para realizar o diagnóstico e oferecer o tratamento adequado. A assistência é feita por meio de exames laboratoriais e, caso a doença seja confirmada, o paciente é encaminhado para acompanhamento clínico com uso de medicamentos receitados pelo especialista.

"É fundamental que a população procure uma unidade de saúde ao perceber sintomas suspeitos. O diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso no tratamento", explica o secretário municipal de Saúde e médico, Jaime Gazola. "A rede municipal está preparada para acolher esses pacientes e orientá-los com segurança".

Gerente da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Ivonete Ferreira explica que o município ainda conta com o Posto de Informação de Triatomíneos (PIT), onde qualquer pessoa pode entregar insetos suspeitos de serem o barbeiro. Esses materiais são enviados ao laboratório de referência para identificação.

“Caso o cidadão encontre um inseto suspeito de ser o barbeiro, pode entrar em contato com a Semusa para que, através dos nossos técnicos, seja feita a investigação.

Quem tiver dúvidas sobre a doença, também pode nos acionar”, orienta a gerente.

Agentes de Combate as Endemias durante ação de investigação sobre incidência do Barbeiro

O Departamento de Vigilância em Saúde da Semusa disponibiliza os seguintes canais de comunicação: telefone (69) 98473-8041 - atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 14h.

E-mail: [email protected] e [email protected].

PREVENÇÃO

A principal forma de prevenção é evitar o contato com o barbeiro, além de cuidados com a alimentação e atenção ao ambiente doméstico em regiões mais vulneráveis, da seguinte forma:

• Melhore a estrutura da casa: tampe frestas e rachaduras em paredes e telhados para evitar que o barbeiro se esconda.

• Mantenha o ambiente limpo: evite entulhos e restos de madeira perto da residência.

• Afastamento de animais: galinheiros e chiqueiros devem ficar longe da casa.

• Use telas e mosquiteiros: proteja janelas e camas, principalmente em áreas rurais.

• Cuidado com alimentos: higienize bem os alimentos e tenha atenção com produtos que possam estar contaminados.

• Evite ninhos nos beirais: retire locais que possam atrair o barbeiro.

• Em caso de inseto suspeito: entre em contato com a Vigilância em Saúde ou leve ao Posto de Informação de Triatomíneos (PIT).

Entre 2019 e 2024, foram notificados 111 casos suspeitos da forma aguda da doença de Chagas na capital

DADOS DA DOENÇA EM PORTO VELHO

Entre 2019 e 2024, foram notificados 111 casos suspeitos da forma aguda da doença de Chagas na capital, com três confirmações e 108 descartes. No mesmo período, 12 casos da forma crônica foram confirmados.

A Semusa lembra que a subnotificação ainda é um obstáculo para o controle da doença, especialmente em áreas rurais e de difícil acesso.

SOBRE A DATA

Celebrado em 14 de abril, o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas foi criado para lembrar a descoberta do parasita causador da doença, o Trypanosoma cruzi, feita em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Chagas.



Texto:Luciane Gonçalves

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)