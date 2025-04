Primeiro dia do Páscoa no Parque supera expectativas e lota o Parque da Cidade

A população de Porto Velho ganhou mais um evento para o calendário de comemorações da cidade com 1ª edição do evento "Páscoa no Parque", que aconteceu no sábado (12), no Parque da Cidade, e se estende durante toda esta semana, até o domingo de Páscoa, dia 20.

A ação realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), e com o apoio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), além da Páscoa, celebra também os primeiros 100 dias da gestão do prefeito Léo Moraes, com uma programação especialmente preparada para os porto-velhenses.

SORTEIOS

A abertura oficial aconteceu às 18 horas, no anfiteatro localizado no Parque da Cidade, e contou com a participação da vice-prefeita Magna dos Anjos, secretários municipais e do prefeito Léo Moraes, surpreendendo o público ao se apresentar fantasiado de Coelho da Páscoa. Na sequência foi realizado o sorteio de 100 bicicletas e entrega de ovos de Páscoa e caixas de chocolate, agitando ainda mais crianças e adultos ali presentes, que lotaram o local.

Léo Moraes foi breve em seu pronunciamento. Ele agradeceu a presença da população e lembrou que o evento é uma dupla comemoração, a da Páscoa e dos seus 100 dias de gestão à frente da Prefeitura de Porto Velho.

100 DIAS

O jovem Davi, filho do pintor Lucivaldo Ferreira da Silva, também foi sorteado e levou uma bicicleta para casa Ações importantes foram mostradas ao público com a exibição de um vídeo institucional. A implantação da Operação Cidade Limpa, construção de novas redes de drenagem, desobstrução de bueiros e limpeza dos canais para dar maior vazão às águas pluviais. Ao todo, 50 mil toneladas de entulhos e lixo foram recolhidas.

Na área da saúde, conquistas importantes aconteceram, como os resultados de exames laboratoriais acessados pela internet, via celular, atendimentos noturnos (corujão), mais especialistas no Centro de Especialidades Médicas (CEM), retorno do mamógrafo e de duas máquinas de raio-x que não estavam funcionando e a reativação da Unidade de Saúde Manoel Amorim de Matos, entre outras.

A Prefeitura também entregou melhorias no setor de transporte, acabando com a faixa exclusiva para ônibus na avenida Sete de Setembro, redução do preço da tarifa dos coletivos de R$ 6 para R$ 3, ônibus para transportar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), implantação das rotatórias para melhorar o fluxo de veículos e proporcionar mais segurança no trânsito, entre outras conquistas.

No portal da Prefeitura estão sendo postadas matérias com mais informações sobre os 100 dias de gestão das principais ações na infraestrutura, saúde entre outras.

ACESSIBILIDADE

No palco, a presença de um intérprete de Libras mostrou a preocupação e iniciativa da Prefeitura para promoção da acessibilidade e inclusão para todos. Ao final dos sorteios, o público foi brindado com um show pirotécnico de luzes e cores, sem estampido, sem barulho.

De acordo com o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Jr., a iniciativa da Prefeitura, é mais ação que visa aproximar ainda mais a população do poder executivo municipal. "Todos são bem-vindos e a festa vai até o próximo domingo, dia 20, com muitas atrações para todas as idades. Convidamos a população de Porto Velho que venha prestigiar esta Páscoa no Parque, um evento pensado e realizado para todos", disse.

PÚBLICO

Léo surpreendeu ao público chegando vestido de coelho da Páscoa Rian, 5 anos, foi o primeiro a ser contemplado no sorteio das bicicletas. Acompanhado do pai José Jeová da Silva, o garoto falou que adorou as brincadeiras e principalmente ter ganhado uma bicicleta. "O prefeito Léo Moraes está de parabéns pela iniciativa e pelo excelente trabalho que está realizando à frente da Prefeitura de Porto Velho. Esperamos que continue assim", comentou Jeová.

O jovem Davi, filho do pintor Lucivaldo Ferreira da Silva, também foi sorteado e levou uma bicicleta para casa. O pai parabenizou a atual gestão e o prefeito, principalmente pelo serviço de limpeza que vem realizando na cidade e por ter sanado o problema das alagações. "Se em apenas 100 dias, o prefeito Léo Moraes já fez tanto, imagine daqui a quatro anos. Certamente nossa cidade estará muito melhor".

Terezinha Maia de Azevedo, moradora de Porto Velho há mais de 20 anos, esteve no parque com a filha e a neta, que se divertiu a valer. De acordo com Terezinha, estava desencantada com os gestores à frente da Prefeitura de Porto Velho, mas a esperança voltou ao ver o trabalho que o prefeito Léo Moraes está realizando na capital. "Excelente. Votei nele e não me arrependi, pois ele está cumprindo o prometido, mudar Porto Velho para melhorar e cuidar da população", declarou.

PROGRAMAÇÃO DESTE DOMINGO (13)

16h às 22h - Funcionamento do parque

16h às 22h - Feira de Artesanato e praça de alimentação

16h às 17h - Brincadeiras para crianças

16h às 19h - Torneio de beach tennis

17h às 18h - Mega caça aos ovos

17h às 20h - Pintura em ovos de gesso

18h às 19h - Aula show - Flakes

20h30 às 22h - Espetáculo: Jesus de Nazaré - Especial da Paixão.

