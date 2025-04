Abertura do evento Páscoa no Parque acontece hoje

O Parque da Cidade vai ser palco do evento Páscoa no Parque, que começa neste sábado (12), com abertura oficial às 18h e segue até o dia 20 de abril. O evento é promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), e contará, exclusivamente hoje, durante a abertura, com a distribuição de pipoca, algodão-doce, sorvete e refrigerante.



As atividades foram cuidadosamente pensadas para atender públicos de todas as idades e proporcionar momentos especiais para as famílias porto-velhenses. Um dos destaques é a mega caça aos ovos de páscoa, em forma de brincadeira lúdica e focada no público infantil. A brincadeira acontecerá nos dias 12 e 13, 18 e 19, sempre a partir das 17h. A entrada no parque é gratuita, assim como todas as programações, que ocorrerão em diversas locações do parque: palco, anfiteatro, quadras de areia etc.



TRANSPORTE



Crianças com TEA terão transporte adaptado exclusivo Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), a frota segue a mesma rota de todos os sábados. A novidade é que, por conta do evento, as linhas de ônibus que passam em frente ao parque da cidade e em suas proximidades serão reforçadas e o ônibus multissensorial terá um horário especial durante o evento para transportar as crianças com TEA.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DESTE FINAL DE SEMANA:

SÁBADO, DIA 12

16h às 22h- Funcionamento do parque

16h às 22h- Feira de Artesanato e praça de alimentação

16h às 17h- Apresentação do DJ Mário

16h às 18h- Brincadeiras para crianças

16h às 19h- Aula de beach tennis

16h às 20h- Pintura em ovos de gesso

17h às 18h- Mega caça aos ovos

17h às 18h- Apresentação musical

18h às 19h- Abertura Oficial (sorteio de 100 bicicletas).

DOMINGO, DIA 13

16h às 22h- Funcionamento do parque

16h às 22h- Feira de Artesanato e praça de alimentação

16h às 17h- Brincadeiras para crianças

16h às 19h- Torneio de beach tennis

17h às 18h- Mega caça aos ovos

17h às 20h- Pintura em ovos de gesso

18h às 19h- Aula show - Flakes

20h30 às 22h- Espetáculo: Jesus de Nazaré - Especial da Paixão.



