Entrega de títulos definitivos de propriedade contempla mais de mil famílias em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária (Semur), em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, encerrou uma longa espera e concretizou o sonho de 1.004 famílias, que na manhã deste sábado (12) lotaram o Teatro Estadual Palácio das Artes, na capital, onde receberam os respectivos títulos definitivos de propriedade urbana das mãos do prefeito Léo Moraes, da vice-prefeita Magna dos Anjos, entre outros.

Segundo o prefeito Léo Moraes, muitas dessas famílias aguardavam há anos a regularização dos seus imóveis e agora tem o documento definitivo de propriedade que lhes garante segurança jurídica e dignidade. “A entrega representa um marco na história de cada beneficiário e também da nossa gestão, pois estamos promovendo cidadania, estabilidade e a valorização dos imóveis destes cidadãos”, afirmou.

Prefeito enfatizou que o desejo da gestão é fazer a diferença e impactar a vida de toda a população Léo Moraes ressaltou que a presença das autoridades reforça a importância histórica deste ato. "O Governo do Estado tem muita disposição em colaborar conosco, nos investimentos em políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa brava gente de Porto Velho”.

O prefeito completou lembrando que o desejo da gestão é fazer a diferença e impactar a vida de toda a população. “Fomos eleitos pela vontade de Deus e pela força do povo. E é por esse povo que vamos trabalhar todo dia para melhorar Porto Velho. Nós vamos fazer Porto Velho acontecer. Saibam que a minha energia, a minha força, da nossa equipe, o meu coração, a minha cabeça, o meu espírito, está totalmente dedicado para melhorarmos Porto Velho. Em 100 dias, já fizemos muito, e vamos fazer muito mais pela nossa cidade", finalizou Léo Moraes.

Alencar citou o cumprimento de três preceitos constitucionais com o ato de entrega dos documentos O titular da Semur, Raimundo Alencar, ressaltou a grandiosidade deste ato de entrega de títulos para mais de mil famílias porto-velhenses. "Estamos aqui cumprindo três preceitos constitucionais. Primeiro, dignidade da pessoa humana. Segundo, direito à habitação. Terceiro, direito de propriedade, que é muito difícil ser alcançado por essa parte da população, que é sempre muito sacrificada”, declarou.

O chefe da Casa Civil do Governo Estadual, Elias Rezende, representando o governador Marcos Rocha, afirmou que a entrega dos títulos é muito mais que um papel. “É dignidade, segurança, respeito, e merecimento, pertencimento para mais de mil famílias contempladas neste dia, que é um marco. Quero aqui parabenizar imensamente o prefeito Léo Moraes e toda a sua equipe, e também a equipe da Secretaria de Patrimônio do Estado (Sepat), porque em parceria, estamos possibilitando este evento magnífico aqui hoje", afirmou.

BENEFICIADOS

Márcia Aline recebeu o título das mãos do prefeito Léo Moraes Para Márcia Aline, do Parque Amazônia, receber o título definitivo é a realização de um sonho, que ela e os demais moradores aguardavam há mais de 13 anos para, finalmente, na gestão do prefeito Léo Moraes, se transformar em realidade. Márcia foi uma das pessoas escolhidas para receber o documento das mãos do prefeito.

A presidente do bairro Parque Amazônia, Vânia Meire, falou sobre a satisfação dos moradores, que a partir de agora são proprietários, não apenas por direito, mas documentados. "A regularização garante a valorização do nosso imóvel. Quero agradecer e parabenizar o nosso prefeito Léo Moraes por sua sensibilidade social. Sua gestão está superando as expectativas".

Vânia Meire é presidente do bairro Parque Amazônia e falou sobre a satisfação dos moradores com a conquista Laelson Silva Lima, presidente do bairro Planalto 2, ressaltou o momento como gratificante, depois de uma espera de mais de 13 anos. "Para nós significa uma grande conquista passarmos a ser bairro para o município de Porto Velho, e hoje 200 famílias da nossa comunidade estão sendo contempladas nesse evento tão especial. Aproveito para parabenizar o prefeito Léo Moraes, que em apenas 100 dias de mandato, tem realizado tanto por nossa cidade e para a população”.

PARCERIA

A ação é fruto do Acordo de Cooperação entre a Prefeitura de Porto Velho e o Governo do Estado, com o apoio fundamental dos cartórios de 1º, 2º e 3º Registro de Imóveis, da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) e do Tribunal de Justiça de Rondônia.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)