Rio Madeira está a mais de 1,5 metro da sua normalidade para o ano

Neste sábado (12), o rio Madeira registrou a cota de 16,76 metros, se mantendo estável nas últimas 24 horas. De acordo com o Boletim de Monitoramento Hidrológico da Bacia do Rio Madeira (SAH Madeira), a média normal para o rio nesta época do ano é de 15,16 metros, ou seja, o rio está a mais de 1,5 metro da normalidade.

Vale destacar que o rio Madeira está distante da sua maior cota de altura, que foi na cheia de 2014, quando nessa mesma época do ano, ele marcava mais de 19,50 metros. A possibilidade de que o rio evolua dessa maneira em 2025 já está descartada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Uma base de apoio via terrestre foi montada pela Sala de Situação da Defesa Civil Municipal, que atua na operacionalização das entregas dos insumos básicos aos moradores das comunidades mais afetadas, contabilizando pouco mais de 11 mil cidadãos ribeirinhos, que contam com o apoio e dedicação da Prefeitura de Porto Velho.

"Ao longo da última semana, praticamente todos os pontos de monitoramento apresentaram elevação de nível. Em todos os pontos de monitoramento apresentados, os níveis se encontram dentro da faixa de normalidade para este período do ano, com exceção de Morada Nova, que está acima da faixa de normalidade", destacou o Boletim Hidrológico.

Os dados hidrológicos utilizados neste boletim são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional, de responsabilidade da ANA, operada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) e demais parceiros.

S.O.S RIBEIRINHOS

Vale destacar que a campanha S.O.S Ribeirinhos segue coletando doações da sociedade civil organizada para a mitigação dos impactos da cheia. As doações podem ser entregues diretamente na Defesa Civil Municipal, localizada na avenida Rafael Vaz e Silva, 1402, bairro Nossa Senhora das Graças, ou através do telefone (69) 8473-2112.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)