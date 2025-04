Operação de socorro aos ribeirinhos segue com o apoio de novas embarcações

Responsável pela coordenação, planejamento e execução de uma das maiores ações humanitárias da história de Porto Velho, a Defesa Civil, através da operação coordenada pela Sala de Situação, montada pela Prefeitura de Porto Velho, informa que a embarcação Deus é Amor, utilizada inicialmente no apoio da logística de entrega de insumos e atendimento as populações atingidas pela cheia do rio Madeira, não faz mais parte da operação por conta do descumprimento do contrato de cessão não onerosa firmado entre as partes.

Saindo de Porto Velho nesta última segunda-feira (7), com programação missão de ajuda humanitária com destino até o distrito de Demarcação, atendendo todo o baixo Madeira, embarcação Deus é Amor conseguiu, por meio de um trabalho integrado por todas as secretarias municipais e Forças Armadas entregar 722 cestas básicas, 5.376 litros de água mineral, 678 caixas de hipoclorito, além de 722 kits higiene, em apenas 24 horas. Porém, a embarcação teve de retornar para reabastecer com mais insumos.

Por conta da emergência, o programa S.O.S Ribeirinhos começou a operacionalizar suas atividades contando com as ações solidárias das entidades e cidadãos parceiros, entre eles, o proprietário da embarcação Deus é Amor, que de forma solidária dispôs de seu patrimônio por 15 dias com toda a logística feita pela Defesa Civil Municipal, tudo documentado por meio de um contrato de Cessão não Onerosa, porém, em plena execução da operação, ele decidiu mudar de ideia e cobrar o pagamento pelo aluguel do barco, além das diárias da tripulação.

Segundo as normas estipuladas desse contrato vigente, o dono da embarcação teria o direito de mudar de posição em ato solidário, porém, como forma de garantir a devida execução da operação, teria de avisar da sua desistência como voluntário em um prazo mínimo de 15 dias, a fim de que a Prefeitura conseguisse promover os processos de empenho e contratação dos serviços e embarcações que atuam na operação S.O.S Ribeirinhos.

O não cumprimento desse termo pelo proprietário da embarcação Deus é Amor levou a Defesa Civil a dar o início a uma nova logística para atender as comunidades, sendo necessária a remoção dos insumos que estavam armazenados no barco que até então estava cedido sem custos de locação à prefeitura de Porto Velho, levando ao constrangimento e demora na resposta ao atendimento das famílias em vulnerabilidade social.

Por se tratar de doações e insumos de necessidade básicas, todo o material humanitário foi retirado por uma força tarefa da prefeitura de Porto Velho, ressaltando que não houve qualquer participação do proprietário da embarcação na manipulação das cestas básicas ou kits.

A Sala de Situação vem realizando um inédito levantamento de todas as comunidades do baixo, alto e médio Madeira, conseguindo tabular personalizadamente a necessidade de cada família.

S.O.S Ribeirinhos

Vale destacar que a campanha S.O.S Ribeirinhos segue coletando doações da sociedade civil organizada para a mitigação dos impactos da cheia. As doações podem ser entregues diretamente na Defesa Civil Municipal, localizada na avenida Rafael Vaz e Silva, 1402, bairro Nossa Senhora das Graças, ou através do telefone (69) 8473-2112.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:João Paulo Prudêncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)