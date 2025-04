Prefeito Léo Moraes impulsiona a agricultura e infraestrutura rural de Porto Velho

Os primeiros 100 dias da gestão do prefeito Léo Moraes foram marcados por avanços significativos para a população rural de Porto Velho, impulsionados pelos investimentos da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric).

Diversas frentes de trabalho foram mobilizadas para garantir melhorias na infraestrutura viária e no escoamento da produção rural, promovendo mais qualidade de vida e desenvolvimento para os agricultores da região.

TRANSPORTE DA PRODUÇÃO

Entre os avanços está o Programa de Transporte da Produção da Agricultura Familiar, que tem facilitado o deslocamento dos produtores até os mercados da capital. O agricultor Márcio Batista Pereira, do assentamento Joana Darc III, na Linha 17, destaca a importância do programa.

“Agora eu consigo transportar minha produção com muito mais facilidade”, afirmou. Segundo ele, o suporte oferecido pela iniciativa permitiu levar produtos frescos para a feira de forma mais eficiente e segura.

INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Prefeitura promoveu diversas ações para a manutenção e melhoria da infraestrutura viária nesses 100 dias de gestão A Semagric, por meio da Diretoria de Estradas Vicinais, promoveu diversas ações para a manutenção e melhoria da infraestrutura viária nesses 100 dias de gestão. Os trabalhos abrangeram transporte de cascalho, patrolamento e encascalhamento, reparo de bueiros e pontes, além da limpeza de canais de drenagem e margens das vias.

Principais serviços executados:

* Transporte de 26.340 m³ de cascalho para recuperação de estradas;

* Recuperação de 28 bueiros e 18 pontes;

* Limpeza lateral e de canais totalizando mais de 26.000 metros lineares;

* Recuperação de 67.404 metros lineares de estradas.

LOCAIS ATENDIDOS

As equipes estão trabalhando todos os dias da semana, destacou o agricultor Oziel Tito Leite

Os serviços beneficiaram diversos, ramais e linhas vicinais, incluindo a Feira do Produtor, Distrito de Cujubinzinho, e várias estradas rurais.

Mesmo durante o período chuvoso, as equipes da Semagric mantiveram o ritmo acelerado das obras, garantindo trafegabilidade e segurança para os produtores e suas famílias. “As equipes estão trabalhando todos os dias da semana, e as melhorias são visíveis”, destacou o agricultor Oziel Tito Leite, morador da estrada do Belmont.

FEIRA DO PRODUTOR

Feira do Produtor também passou por melhorias estruturais A Feira do Produtor também passou por melhorias estruturais que trouxeram benefícios diretos aos trabalhadores do campo. “A feira é um espaço vital para nós, agricultores. As melhorias estão tornando o ambiente mais agradável para vender nossos produtos”, disse o feirante Emerson Nascimento Maurício, que comercializa verduras e legumes.

INSPEÇÃO

O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal (Dipoav), vinculado à Semagric, intensificou as ações de fiscalização, certificação, atendimento a produtores, educação sanitária e articulação institucional.

COMPROMISSO

De acordo com o Prefeito Léo Moraes, os investimentos na infraestrutura rural fazem parte de um compromisso de gestão voltado para a valorização do produtor local.

“Nosso objetivo é criar condições para que nossos agricultores tenham mais oportunidades e segurança para produzir e escoar seus produtos. A Semagric tem trabalhado incansavelmente para garantir que as estradas estejam em boas condições e que a nossa agricultura familiar tenha o apoio que precisa”, destacou o prefeito.

O secretário municipal da pasta, Rodrigo Ribeiro, reafirmou a continuidade dos trabalhos e o compromisso da gestão com a população rural.

“Não medimos esforços para garantir a trafegabilidade e o suporte necessário aos nossos produtores. Seguimos firmes, trabalhando todos os dias com nossas equipes em campo para que a agricultura familiar e o setor produtivo de Porto Velho tenham um futuro promissor”, concluiu o secretário.

Os avanços nos primeiros 100 dias da gestão do Prefeito Léo Moraes demonstram o compromisso da administração com o desenvolvimento do setor rural, garantindo mais infraestrutura, apoio ao produtor e segurança alimentar para toda a população de Porto Velho.

Texto:Jean Carla Costa

Fotos:Jean Carla Costa/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)