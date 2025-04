Ação da Prefeitura e Conselho Regional de Medicina Veterinária atende animais dos distritos atingidos pela cheia do Madeira

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), em parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e médicos veterinários, segue firme na missão de levar atendimento médico veterinário, vacinação, vermifugação, medicamentos e até cirurgias de esterilização para animais dos distritos atingidos pelas cheias do rio Madeira.

Mediante a missão conjunta, as equipes estão desde segunda-feira (7) em São Carlos e Nazaré (e adjacências) prestando serviços que também incluem entrega de mais de duas toneladas de rações. Os atendimentos continuam sendo feitos pelos profissionais diariamente.

De acordo com a médica veterinária Natália Macedo, até esta data, houve mais de 50 vacinações de cães e gatos, sendo três antirrábicas. Também foram aplicadas vacinas virais (Cinomose e Parvovirose) em 48 animais. E mais 59 foram vermifugados. Três cães e um gato receberam atendimento médico veterinário.

De acordo com a médica veterinária Natália Macedo, até esta data, houve mais de 50 vacinações de cães e gato

Natália falou de sua gratidão ao prefeito Léo Moraes e ao presidente do CRMV, Anilto Funez Júnior, por fazerem do impossível algo possível. Ela também agradeceu aos doadores, voluntários, empresários e ao secretário Vinícius Miguel e servidores da Sema e da Defesa Civil Municipal. “Todos vestiram a camisa e enfrentaram o barro, a distância e o desafio com o coração no que fazem e comprovaram que a solidariedade transforma realidades”, afirmou.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que as ações da Sema se somam às da Defesa Civil Municipal e de parceiros como o Conselho de Medicina Veterinária, nesta missão que visa resguardar a saúde das pessoas levando atendimentos e ração para os animais domésticos criados pelos moradores.

“Ao cuidar dos cães e gatos, estamos cuidando dos seres humanos e desta forma evitando que uma doença, caso afete o animal doméstico, não acometa as pessoas”, alertou.

Missão tem o objetivo de contribuir para evitar que os pets adoeçam O titular da Sema, Vinícius Miguel, lembrou que cuidar de um animal doméstico, seja cão ou gato, é uma responsabilidade cuja atenção precisa ser redobrada para as famílias atingidas pela cheia do rio Madeira.

“Essa missão tem o objetivo de contribuir para evitar que os pets adoeçam, principalmente pela dificuldade de acesso a um veterinário e alimentação. Estamos pensando também na saúde das pessoas”, comentou.

“Nesta semana, estivemos no CRMV para buscar mais uma tonelada de rações doadas por veterinários, empresários, protetores voluntários e também pela Prefeitura. Este volume se soma a mais 1,3 toneladas que foram despachadas também com o mesmo objetivo, ajudar moradores do baixo Madeira em situação de alagamentos”, afirmou o secretário.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)