Semana especial do evento Páscoa no Parque começa neste sábado (12) em Porto Velho

Com o lançamento do mega evento “Páscoa no Parque”, a semana especial pascoal começa neste sábado (12), no Parque da Cidade, em Porto Velho, com abertura oficial a partir das 18h.

A Prefeitura de Porto Velho, através da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), promove a programação especial que se estende até o dia 20 de abril (domingo de Páscoa).

As atividades foram cuidadosamente pensadas para atender públicos de todas as idades e proporcionar momentos especiais para as famílias porto-velhenses, com pipoca, algodão-doce, sorvete e refrigerante gratuitos.

Os portões do parque estarão abertos às 16h, mas a abertura oficial será realizada às 18h, com o sorteio de 100 bicicletas, e a programação segue até as 22h.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), a frota segue a mesma rota de todos os sábados. A novidade é que, por conta do evento, as linhas de ônibus que passam em frente ao parque da cidade e em suas proximidades serão reforçadas e o ônibus multissensorial terá um horário especial durante o evento para transportar as crianças com TEA.

Espetáculo teatral, cultural e artístico será encenado pelo Grupo Teatral Nova Canaã

No domingo, um dos pontos altos da festividade será o espetáculo teatral Jesus de Nazaré, especial sobre a paixão de Cristo, às 20h30. A peça será apresentada pelo Grupo Teatral Nova Canaã, com objetivo de promover no público reflexão sobre fé, amor, perdão e esperança.

Também haverá atrações como a mega caça aos ovos de páscoa, Aula Show (Flakes), pintura em ovos de gesso, feirinha de artesanato, praça de alimentação, muitas brincadeiras, show gospel, beach tennis, e a corrida que acontecerá no Espaço Alternativo de Porto Velho.

O programa está sendo organizado pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), conforme determinação do prefeito Léo Moraes.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SÁBADO, DIA 12

16h às 22h - Funcionamento do parque

16h às 22h - Feira de Artesanato e praça de alimentação

16h às 17h - Apresentação do DJ Mário

16h às 18h - Brincadeiras para crianças

16h às 19h - Aula de beach tennis

16h às 20h - Pintura em ovos de gesso

17h às 18h - Mega caça aos ovos

17h às 18h - Apresentação musical

18h às 19h - Abertura Oficial (sorteio de 100 bicicletas).

DOMINGO, DIA 13

16h às 22h - Funcionamento do parque

16h às 22h - Feira de Artesanato e praça de alimentação

16h às 17h - Brincadeiras para crianças

16h às 19h - Torneio de beach tennis

17h às 18h - Mega caça aos ovos

17h às 20h - Pintura em ovos de gesso

18h às 19h - Aula show - Flakes

20h30 às 22h - Espetáculo: Jesus de Nazaré - Especial da Paixão.



Texto:Augusto Soares/ Vanessa Farias

Foto:SMC/ Grupo Teatral Nova Canaã

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)