Prefeitura de Porto Velho intensifica trabalhos no distrito de Extrema

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), tem realizado importantes obras de infraestrutura no distrito de Extrema, localizado a cerca de 330 quilômetros da capital.

Desde o início da gestão do prefeito Léo Moraes, as máquinas da Semagric não param, especialmente neste período de chuvas intensas, para garantir melhorias nas linhas e ramais da região.

De acordo com o administrador distrital da localidade, Steferson Antônio Silva, os trabalhos são essenciais para garantir a trafegabilidade dos moradores, produtores rurais e estudantes.

Trabalhos são essenciais para garantir a trafegabilidade dos moradores "Nesses primeiros meses desta gestão, conseguimos avançar significativamente na recuperação de diversas vias e pontes, trazendo mais segurança e qualidade de vida para a população", destacou.

O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, ressaltou que a Prefeitura está comprometida em atender às demandas da região com agilidade e eficácia. "Mesmo com as dificuldades impostas pelas chuvas, não medimos esforços para recuperar e melhorar as vias, permitindo o escoamento da produção e o transporte escolar com mais segurança", afirmou.

O diretor do Departamento de Estradas Vicinais da Semagric, Matheus Serrate, também enfatizou a importância dessas melhorias. "A nossa equipe vem se empenhando para garantir condições adequadas para o deslocamento da população e o transporte da produção agropecuária. Seguimos trabalhando para manter as estradas em boas condições, mesmo diante dos desafios climáticos", afirmou.

Entre as principais obras realizadas no distrito de Extrema estão:

-Ramal do Jacaré: Construção de uma ponte e recuperação de um bueiro;

-Linha Dois: Recuperação da via, que estava bastante danificada, com encascalhamento e construção de uma ponte para garantir a trafegabilidade de ônibus escolares e transporte da produção;

-Linha Três do Abunã: Reforma de uma ponte;

-Linha Quatro do Vermelho: Substituição de uma ponte de madeira por manilhas e reparo de vários pontos críticos ao longo dos 20 km de extensão da via;

-Linha Cinco do Abunã: Construção de uma ponte e reparos nos pontos críticos;

-Linha Cinco do Vermelho: Construção de uma ponte de madeira com 16 metros de extensão.

A Prefeitura segue monitorando as necessidades da região e planejando novas intervenções para melhorar a infraestrutura viária do distrito de Extrema e demais localidades do município.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)