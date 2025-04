Porto Velho recebe o Meeting Paralímpico 2025 na Vila Olímpica Chiquilito Erse

Porto Velho será palco de mais uma grande celebração do esporte e da inclusão neste final de semana. A capital rondoniense sedia, neste sábado (12), a etapa local do Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2024, com a participação de 82 atletas nas modalidades de atletismo e bocha.

A competição acontece na Vila Olímpica Chiquilito Erse, a partir das 8h, e conta com o total apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

O evento, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), tem como objetivo fomentar o paradesporto em todo o país, reunindo novos talentos e atletas de alto rendimento em seletivas estaduais das Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias e do projeto Intercentros, que envolve crianças de 7 a 10 anos.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância do evento e reforçou o compromisso da gestão municipal com o esporte inclusivo. "É uma honra para nossa cidade receber o Meeting Paralímpico. Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação social, principalmente quando falamos em inclusão. Nosso apoio ao paradesporto é permanente. Estamos fortalecendo políticas públicas para garantir mais oportunidades a esses atletas que são exemplos de superação", afirmou o prefeito.

Segundo o secretário da Semes, Cássio Moura, a realização do evento em Porto Velho é resultado de um esforço conjunto entre a Prefeitura e o CPB, e representa um marco no desenvolvimento do paradesporto local.

"Essa parceria mostra que Porto Velho está no radar nacional do esporte paralímpico. Estamos trabalhando para ampliar o acesso ao esporte para todos, com ações que valorizem o potencial dos nossos atletas e tragam mais visibilidade ao paradesporto", disse Cássio Moura.

Além de Porto Velho, o Meeting Paralímpico também acontece neste final de semana em Florianópolis (SC), totalizando 678 atletas inscritos nas modalidades de atletismo, natação, bocha e tênis de mesa - este último estreando no evento em 2024. Em Porto Velho, as provas envolvem 71 atletas no atletismo e 11 na bocha.

O Meeting Paralímpico é realizado desde 2021 como uma atualização dos tradicionais Circuitos Loterias Caixa, promovidos desde 2005. Neste ano, entre abril e agosto, a competição passará por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

Texto:João Paulo Savino

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)