Ônibus multissensorial e reforço na rota do transporte publico vai facilitar acesso à Páscoa no Parque

A Prefeitura de Porto Velho vai reforçar o transporte público municipal neste sábado (12) para facilitar o deslocamento da população e o acesso ao Parque da Cidade, onde vai acontecer a abertura da 1ª edição do evento Páscoa no Parque, com entrada gratuita, a partir das 16h.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), a frota segue a mesma rota de todos os sábados. A novidade é que, por conta do evento, as linhas de ônibus que passam em frente ao parque da cidade e em suas proximidades serão reforçadas.

Os veículos que passam em frente ao Parque da Cidade e nas proximidades são: Interbairros 30 e 40, São Francisco, Orgulho do Madeira via Shopping, Guajará, 4 de Janeiro, Cristal da Calama, Cristal da Calama via Planalto, Grande Circular A e B e ainda Ulisses Guimarães via Tancredo Neves (TN).

Novo preço da passagem facilita ainda mais a participação da população no evento Vale salientar que, após determinação do prefeito Léo Moraes, a população da capital tem o menor preço do transporte público entre as capitais de todo o Brasil. O usuário do transporte público paga R$ 3 no preço da passagem, facilitando ainda mais a participação da população no evento. Estudantes pagam R$ 1,50.

De acordo ainda com a Semtran, o horário segue o cronograma normal das 5h à meia-noite.

INCLUSÃO E ACESSO

Outra novidade durante o evento é sobre o ônibus multissensorial, que terá um horário especial durante o evento no Parque e começará a rota a partir das 14h.

No dia 12 de abril, o ônibus multissensorial, seguirá o itinerário abaixo, ou seja, não é necessário fazer agendamento, aguarde no ponto mais próximo a você:

Sentido ida TEA:

No dia 12 de abril, não é necessário fazer agendamento, só aguardar no ponto mais próximo Av. Jatuarana, Rua da Beira, Rua Miguel Cervantes, Rua Fernando Cortês, Rua Miguel Cervantes, Rua da Beira, BR 364, Rua Jardins, BR 364, Estradas dos Periquitos, Rua Petrolina, Rua Plácido de Castro, Av. Jerónimo de Santana, Rua Jesus de Nazaré, Av. Jerônimo de Santana, Rua Osvaldo Ribeiro, Rua Mané Garrincha, Rua Iguaçu, Av. Amazonas, Rua Goianésia, Rua Araguiana, Av. Calama, Av. Mamoré, Av. José Vieira Caula, Av. Carlos Gomes, Av. Gov. Jorge Teixeira, Av. imigrantes, Av. Farquar, Av. Sete de Setembro, Av. Rio Madeira, Av. Calama. (Parque da Cidade)

Sentido volta TEA:

Av. Calama, Av. Rio Madeira, Av. Dos Imigrantes, Av. Farquar, Av. Sete de Setembro, Rua Tenreiro Aranha, Rua Almirante Barroso, Av. Campo Sales, Av. Jatuarana, Rua da Beira, Rua Miguel Cervantes, Rua Fernando Cortês, Rua Miguel Cervantes, Rua da Beira, BR 364, Rua Jardins, BR 364, Estradas dos Periquitos, Rua Petrolina, Rua Plácido de Castro, Av. Jerónimo de Santana, Rua Jesus de Nazaré, Av. Jerônimo de Santana, Rua Osvaldo Ribeiro, Rua Mané Garrincha, Rua Iguaçu, Av. Amazonas. (Ponto final IG Shopping).

Evento foi pensado com muito carinho para a população e merece ter esses reforços nas rotas O veículo é o primeiro ônibus de Rondônia adaptado para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes para consultas, tratamentos e, agora, para proporcionar um momento de diversão às crianças durante o evento Páscoa no Parque.

Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o evento foi pensado com muito carinho para a população e merece ter esses reforços nas rotas e acessibilidade para as crianças. “A prefeitura pensou em cada detalhe para deixar a festa ainda mais bonita. Mas a programação só será especial com a participação das famílias. Será um momento lindo com uma grande programação e todos estão convidados a participar da Páscoa no Parque”.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO, DIA 12

16h às 22h - Funcionamento do parque

16h às 22h - Feira de Artesanato e praça de alimentação

16h às 17h - Apresentação do DJ Mário

16h às 18h - Brincadeiras para crianças

16h às 19h - Aula de beach tennis

16h às 20h - Pintura em ovos de gesso

17h às 18h - Mega caça aos ovos

17h às 18h - Apresentação musical

18h às 19h - Abertura Oficial (sorteio de 100 bicicletas).

DOMINGO, DIA 13

16h às 22h - Funcionamento do parque

16h às 22h - Feira de Artesanato e praça de alimentação

16h às 17h - Brincadeiras para crianças

16h às 19h - Torneio de beach tennis

17h às 18h - Mega caça aos ovos

17h às 20h - Pintura em ovos de gesso

18h às 19h - Aula show - Flakes

20h30 às 22h - Espetáculo: Jesus de Nazaré - Especial da Paixão.



Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)