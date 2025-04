Prefeitura de Porto Velho entrega 1.004 títulos definitivos de propriedades urbanas neste sábado (12)

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária (Semur), em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, realiza cerimônia de entrega de 1.004 títulos definitivos de propriedade urbana. O evento acontece neste sábado (12), às 10h, no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho.

A solenidade contará com a presença de autoridades municipais e estaduais, incluindo o prefeito Léo Moraes, o secretário da Semur, Raimundo Alencar, das famílias de diversos bairros da capital contempladas com os títulos, dentre outros convidados.

Segundo o prefeito Léo Moraes, muitas destas famílias aguardam há anos a regularização dos seus imóveis e agora terão o documento definitivo de propriedade que lhes garante segurança jurídica e dignidade. “A entrega representa um marco na história de cada beneficiário e também da nossa gestão, pois estamos promovendo cidadania, estabilidade e a valorização dos imóveis destes cidadãos”, afirmou.

PARCERIA

A ação é fruto do Acordo de Cooperação entre a Prefeitura de Porto Velho e o Governo do Estado, com o apoio fundamental dos cartórios de 1º, 2º e 3º Registro de Imóveis, da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) e do Tribunal de Justiça de Rondônia.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)