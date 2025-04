Prefeitura de Porto Velho realiza ação para mapear demanda por vagas na educação infantil para crianças de 0 a 6 anos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Políticas Educacionais (DPE) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoverá no próximo domingo (13), das 8h às 12h, a primeira edição do "Semed em Ação". Evento será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Joelma Rodrigues dos Santos, localizada no bairro Ronaldo Aragão, zona Leste da capital.

O objetivo dessa iniciativa é reunir informações sobre o número de crianças de 0 a 6 anos que residem no bairro Ulisses Guimarães e nas áreas adjacentes. Esses dados serão fundamentais para planejar o atendimento educacional a elas por meio da criação de futuras creches na região.

Durante o evento, a Semed realizará o cadastro e levantamento de demanda, além de oferecer uma variedade de serviços essenciais à comunidade. Serão promovidas também orientações sobre educação ambiental, educação de trânsito, atendimento médico básico, corte de cabelo, massagem, psicologia e assistência social, suporte jurídico, cadastro único para programas sociais do Governo Federal, emissão da Carteirinha do Idoso; emissão da Carteira da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Dados serão fundamentais para planejar o atendimento educacional a elas por meio da criação de futuras creches na região A Semed terá um estande com informações sobre saúde bucal e contará também com apoio da Defensoria Pública do Estado, com suporte jurídico. Segundo o secretário titular da Semed, Leonardo Leocádio, o município vem implementando ações para garantir não apenas a expansão da oferta de educação infantil, mas também a qualidade no atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade, em creches e pré-escolas, tanto da rede como por meio de convênio com unidades particulares.

Leocádio reforça que esse é um compromisso do município e essa busca ativa escolar é uma estratégia para identificar crianças que estão fora da escola e garantir o direito à educação.

“Ao ser identificado o quantitativo de crianças não matriculadas, nossa equipe deverá planejar a expansão da oferta de vagas. Embora a frequência na educação infantil, não seja obrigatória, é um direito das crianças e tem se tornado cada vez mais valorizada pelas famílias. E o aumento das matrículas nessa etapa de ensino reflete um reconhecimento da importância da educação desde os primeiros anos de vida, além de favorecer a inclusão social e a equidade no acesso à educação de qualidade. É um passo importante para garantir que todas as crianças tenham um bom começo na sua trajetória educacional”, observou.

Acesso à educação infantil para crianças de 0 a 6 anos é um direito assegurado por lei Para Vera Lúcia Borges, diretora do Departamento de Políticas Educacionais, da Semed, o acesso à educação infantil para crianças de 0 a 6 anos é um direito assegurado por lei e uma prioridade fundamental para o desenvolvimento integral dos pequenos.

“A educação infantil desempenha um papel crucial na redução das desigualdades sociais e econômicas, proporcionando oportunidades de crescimento desde os primeiros anos de vida. É essencial que as políticas públicas e os investimentos na educação promovam a universalização do acesso à educação infantil, garantindo que todas as crianças, independentemente de sua origem socioeconômica, tenham a chance de frequentar instituições de qualidade. Com isso, a Semed se compromete a expandir suas ações para assegurar essa realidade”, destacou.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Joelma Rodrigues dos Santos está localizada na rua Cotia, nº 1918, bairro Ronaldo Aragão, zona Leste da capital.

Texto:Meiry Santos

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)