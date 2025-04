Com foco no atendimento à população, prefeitura destaca melhorias na saúde pública e projeta investimentos

No dia 10 de abril, a Prefeitura de Porto Velho chegou a 100 dias da nova gestão, com o prefeito Léo Moraes. Os primeiros meses foram marcados pelo esforço em melhorar os serviços de atendimento, sendo uma das prioridades a área da saúde.

Durante este período, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (Semusa), foram feitas visitas e diagnósticos em várias unidades para ver de perto a situação, traçar planos para melhorar a rede municipal e oferecer um serviço de mais qualidade aos porto-velhenses.

Uma das primeiras ações do prefeito Léo Moraes, foi decretar Situação de Emergência na Saúde Pública do Município devido à crise que ameaçava o sistema local. Entre os principais problemas identificados estavam a falta de servidores, equipamentos e uma fila de espera de 23 mil pacientes para consultas ambulatoriais com especialidades, o que já foi reduzido graças ao esforço da gestão em ampliação do serviço, como oftalmologia, que voltou a atender, cardiologia e outras especialidades.

Rretorno dos exames de mamografia pela rede pública municipal é um marco na gestão atual O aparelho de raio-x da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste voltou a operar, depois de muito tempo parado e, além disso, teve também o retorno dos exames de mamografia pela rede pública municipal, após a máquina que presta esse serviço ter ficado parada por dois anos, deixando mulheres expostas a riscos de saúde por conta da falta de prevenção.

Um importante passo para melhorar os serviços de saúde oferecidos à população nessa gestão, foi a implantação de resultado on-line dos exames laboratoriais realizados na rede municipal, que agora são fornecidos digitalmente e podem ser acessados pelo celular ou computador com acesso à internet, por meio do aplicativo Meu Exame ON.

HOSPITAL MUNICIPAL

Novo serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 19h à meia-noite O prefeito anunciou neste período a parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir) para a implantação do primeiro Hospital Municipal Universitário do Estado (HMU), que será um marco na saúde pública da capital. Projeto é fruto de articulação da Prefeitura com Unir, Ebserh e Governo Federal, e teve mais um passo importante durante agenda do prefeito Léo Moraes em Brasília nesta semana.

Teve início também os atendimentos noturnos em duas unidades básicas de saúde: Osvaldo Piana e Hamilton Gondim. O novo serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 19h à meia-noite, e tem como principal objetivo desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Com menos de 90 dias de gestão, foi reativado o atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Amorim de Matos, que estava paralisado há mais de um ano. O Barco Saúde da Prefeitura de Porto Velho iniciou atendimentos da população ribeirinha, no distrito de Nazaré, por conta da cheia do Rio Madeira.

UBS Manoel Amorim de Matos estava paralisado há mais de um ano, foi reativado com menos de 90 dias de gestão Durante os dias de folia de carnaval, a equipe de servidores da Semusa esteve presente nos principais blocos de carnaval, realizando diversas atividades. A ação conseguiu alcançar um número significativo de 103.555 pessoas, contribuindo para a disseminação de informações essenciais que promovem a saúde e o bem-estar.

O fluxo de medicamentos no período de 1º de janeiro de 2025 a 25 de março de 2025, provenientes do sistema de Business Intelligence (BI) do Hórus, foi de 7.701.029 unidades de medicamentos distribuídos. Esses medicamentos foram distribuídos a 61 unidades de farmácia da rede municipal de saúde.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que esses resultados alcançados nestes 100 dias de gestão, são frutos de uma gestão transparente e em benefício da população. “Apresentamos entregas relevantes para os porto-velhenses nos 100 primeiros dias de gestão, evidenciando a importância principalmente do processo de planejamento em uma gestão orientada por profissionais altamente qualificados e que estão apresentando resultados. Vamos seguindo firme para construirmos juntos uma cidade que oferece saúde digna para nossos cidadãos”, disse o prefeito.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)