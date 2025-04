Prefeitura avança rumo ao primeiro Hospital Municipal Universitário em Porto Velho

Porto Velho está cada vez mais próxima de conquistar o seu primeiro Hospital Municipal Universitário. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (9), durante agenda institucional do prefeito Léo Moraes em Brasília, em reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana.

Desde o início da gestão, a implantação do hospital municipal tem sido pauta constante de reuniões e articulações lideradas pela Prefeitura, sempre com o objetivo de avançar e tirar esse sonho do papel. Já foram diversas tratativas junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação e à Universidade Federal de Rondônia (Unir). Nessas agendas, estiveram presentes o senador Confúcio Moura, sua suplente Maria Eliza, a reitora da Unir, Marília Pimentel, e o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola.

“Nossa capital tem mais de 100 anos e nunca teve um hospital municipal. Isso está prestes a mudar. Nossa saúde precisa sair da UTI, e esse hospital vai fazer a diferença na vida de quem mais precisa”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Tratativas avançam com diálogo e união

O hospital será 100% público, com atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e também funcionará como unidade de ensino e pesquisa, fortalecendo a formação de novos profissionais da área da saúde.

O prefeito Léo Moraes agradeceu o empenho da Unir, que tem sido parceira desde o início, e destacou a atuação do senador Confúcio Moura como peça fundamental na interlocução com o Governo Federal, abrindo portas nos ministérios e contribuindo diretamente para o avanço do projeto.

Léo também reforçou que continuará buscando parcerias, dialogando e indo onde for necessário para garantir avanços concretos para a capital. “O bem-estar da nossa população está acima de tudo. Porto Velho merece mais, e vamos seguir em frente, com coragem, compromisso e diálogo", finalizou o prefeito.



Texto:Anderson Parente

Foto:Anderson Parente

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)