100 DIAS – Melhoria na mobilidade urbana de Porto Velho marca o início da nova gestão

Com foco na melhoria da mobilidade urbana, mais fluidez no trânsito e proteção da vida, a Prefeitura de Porto Velho, nos primeiros 100 dias de gestão do prefeito Léo Moraes, já implantou uma série de medidas importantes e que contam com a aprovação da população.

Uma das primeiras medidas, após vários anos, foi a retirada da faixa exclusiva para o transporte coletivo na av. Sete de Setembro, no Centro da cidade, conforme o Decreto nº 20.758 . Uma promessa de campanha do prefeito, a ação melhora o fluxo de pessoas e veículos, facilita o acesso aos comércios e fomenta a economia local.

“Tínhamos uma dificuldade muito grande, tanto para estacionar como para descarregar a carga. Esse corredor nos prejudicou muito, ele atrasou muito o movimento no centro comercial. Portanto, essa retirada é uma grande mudança para nós”, comemorou Joana Joanora, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas.

MENOR TARIFA

Prefeitura reduziu em 50% o valor da tarifa, que passou de R$ 6 para R$ 3

E por falar em coletivos, o prefeito Léo Moraes, através do Decreto n.º 20.846 , reduziu em 50% o valor da tarifa, que passou de R$ 6 para R$ 3, saindo da segunda passagem mais cara para a mais barata entre as capitais do Brasil.

"A gente fica muito feliz em saber que vive em uma cidade que se preocupa de verdade com o bolso do cidadão mais humilde, por esse motivo eu dou meus parabéns para essa medida", destacou Silas Botelho, usuário do transporte coletivo.

MULTISSENSORIAL

Para ampliar os direitos à inclusão e acessibilidade, a Prefeitura de Porto Velho disponibiliza o primeiro ônibus adaptado que atende pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes.

Para a mãe atípica, Jéssica, o ônibus foi um presente no auxílio com as filhas A família da gestora pública Jéssica Paiva foi a primeira a receber o benefício. Ela é mãe da Julianna Carla, de 7 anos, e da Jeovanna Cristina, de 15 anos de idade. Jéssica conta ter sido um momento muito complicado para a família ao receber o diagnóstico das filhas.

"A nossa rotina era muita complicada. Agora eu agradeço muito à Prefeitura de Porto Velho, em especial ao prefeito Léo Moraes, que teve essa sensibilidade com nossos filhos. Eu fico emocionada porque só a gente sabe da luta para conquistar todos os direitos das nossas filhas”, comentou Jéssica.

CAMPUS UNIR

Com o ajuste realizado pela Semtran, agora são 13 viagens Campus Unir Em resposta à alta demanda, a Prefeitura ainda ampliou as linhas Campus Unir para melhor atender os acadêmicos que estudam no período noturno na Universidade Federal de Rondônia (Unir), especialmente a partir das 21h.

Anteriormente, a linha contava com dez viagens durante a noite. Com o ajuste realizado pela Semtran, agora são 13 viagens, com reforço especial na faixa horária entre 21h e 22h, período de maior necessidade.

CARRETAS

Restrição será aplicada das 6h30 às 8h30 e das 17h às 20h, nos dias úteis A Prefeitura solicitou e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) atendeu o pedido de implementação do fluxo controlado de caminhões na avenida Governador Jorge Teixeira de Oliveira (BR-319) nos horários de pico. A medida, cujo objetivo é reduzir os congestionamentos e melhorar a segurança viária, entra em vigor neste mês de abril.

“Encaminhamos um ofício ao Dnit solicitando essa mudança, pois, principalmente nesses horários, o grande número de carretas causa engarrafamentos e, o pior, já resultou na perda de muitas vidas em acidentes”, disse o prefeito Léo Moraes.

A restrição do fluxo de caminhões deve ser aplicada nos horários de pico, das 6h30 às 8h30 e das 17h às 20h, nos dias úteis.

SEMÁFOROS

Prefeitura implantou novos semáforos com foco em salvar vidas e atendendo solicitação dos moradores Sempre com foco em salvar vidas e atendendo solicitação dos moradores, mediante estudos técnicos realizados pela equipe da Semtran, a Prefeitura implantou dois novos semáforos, sendo um deles no cruzamento da avenida Rio de Janeiro com a rua Mané Garrincha (zona Leste) e o outro na avenida Jatuarana com rua Açaí, zona Sul de Porto Velho.

“Essa é uma determinação do prefeito Léo Moraes, para reorganizarmos o trânsito da nossa capital. Mediante estudos técnicos identificamos a necessidade de uma sinalização eficiente, principalmente para garantir mais segurança”, destacou o titular da Semtran, Iremar Lima.

ROTATÓRIAS

Prefeitura realizou estudos para implantação de rotatórias A Prefeitura realizou estudos para implantação de rotatórias, como por exemplo, na Lauro Sodré com Imigrantes e na avenida Tiradentes com Chiquilito Erse, na zona Norte da cidade. O intuito é reduzir os congestionamentos em horários de pico e os índices de acidentes.

“Agora é só uma questão de tempo para os condutores se acostumarem com o novo sistema. Eu creio que isso melhorou 100% aqui a questão da logística do trânsito. Antigamente, aqui na Tiradentes, sentido shopping, não podia fazer a curva para a esquerda. Com a rotatória, o pessoal pode fazer a voltinha e vir direto para a farmácia, o armazém e o churrasquinho que tem aqui do lado”, destacou Lucas Ruan, que trabalha em uma farmácia.

RADARES

Antes, o limite era 30 e 40 quilômetros por hora, o que causava transtornos para a população Como forma de promover uma justiça social, no final de janeiro, o Decreto nº 20.762 oficializou a suspensão do serviço de fiscalização de trânsito por radares eletrônicos e determinou o ajustamento técnico do sistema de monitoramento. Todos os radares passaram por aferição.

Além disso, o prefeito Léo Moraes também anulou mais de 114 mil multas aplicadas indevidamente desde 26 de dezembro do ano passado e determinou o ajuste no limite máximo de 50 e 60 quilômetros por hora nas vias monitoradas. Antes, o limite era 30 e 40 quilômetros por hora, o que causava transtornos para a população e dificultava o fluxo do trânsito.

OUTROS

Para melhor fluidez no trânsito e ampliar a capacidade de estacionamento, a Prefeitura retirou o canteiro central da via que fica ao lado do Porto Velho Shopping; tem realizado palestras sobre educação para o trânsito nas escolas; trabalha na emissão de credenciais para estacionamento em vagas destinadas para idosos e pessoas com deficiência (PcD); fez a sinalização horizontal e instalação de placas em diversas ruas da cidade; fez ajustes técnicos, estudos, fez blitzes educativas, ações nas escolas e atuou no Disk Vida durante o carnaval para evitar acidentes e salvar vidas, entre muitas outras ações concretizadas em apenas 100 dias de mandato.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)