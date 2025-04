Inscrições para o credenciamento de artistas para eventos do Município encerram nesta sexta-feira (11)

A Prefeitura de Porto Velho, informa que o credenciamento de artistas para eventos da Fundação Cultural do Município (Funcultural), que fazem parte do Calendário Cultural de 2025 na capital rondoniense e nos distritos, se encerra nesta sexta-feira (11). A inscrição no credenciamento não garante automaticamente a contratação, que dependerá das necessidades da programação dos eventos, da disponibilidade orçamentária e da conveniência da Município.

Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas para a realização de apresentações artísticas, musicais, teatrais, grupos de danças, espetáculos, literatura, exposições artísticas e expressões culturais de tradição, entre outras áreas. O credenciamento terá validade de 12 meses a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

O credenciamento tem a finalidade de atender aos eventos culturais previstos no calendário anual da Funcultural, promovendo a integração das comunidades artísticas com a população em geral, além de fomentar a cultura local, apoiar a formação e manutenção de grupos artísticos e fortalecer a autoestima da população, por meio do resgate e valorização das tradições culturais de Porto Velho e seu entorno.

“Ao apoiar esses artistas e grupos, a Prefeitura busca garantir maior visibilidade ao cenário artístico local e inserir essas iniciativas no mercado de trabalho, por meio de políticas públicas de desenvolvimento cultural. Apoiar os artistas da nossa terra é valorizar a nossa cultura”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

RESGATE CULTURAL

Com a iniciativa deste Edital de Chamamento Público nº 004/2025 , a Prefeitura busca resgatar e apoiar eventos culturais tradicionais das comunidades, bairros, e distritos do município.

“O edital é para dar continuidade à progressão e preservação dessas manifestações culturais, contribuindo para a manutenção da tradição local e para o fortalecimento do mercado artístico e cultural da cidade”, informou Antônio Ferreira, presidente da Funcultural.

Ferreira explicou que o objetivo da gestão atual é promover a integração entre as diversas comunidades artísticas e o público, fortalecer a cultura local, apoiar a manutenção e a formação de grupos artísticos, garantir visibilidade e valorizar as tradições culturais de Porto Velho por meio de políticas públicas voltadas ao setor.

ÁREAS

As vagas ofertadas são para as seguintes áreas:

Apresentador/Locutor;

Artes Cênicas II;

Contação de História;

Intervenções Poéticas;

Música I e Música II;

Repertório de Músicas Infantis;

DJ;

Artes Plásticas e Visuais I e II;

Expressões Culturais da Tradição, como quadrilhas juninas e bois-bumbás;

Captação Audiovisual.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)