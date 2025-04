Assistência Social de Porto Velho está empenhada no atendimento às famílias afetadas pela cheia do rio Madeira

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, considerando a elevação crítica da cota do rio Madeira, com alagamentos em diversos distritos e comunidades ribeirinhas, está desde o dia 26 de março com profissionais da Assistência Social em atendimento às famílias das regiões atingidas.

Nos atendimentos, a equipe realiza o preenchimento de instrumentais específicos para famílias e indivíduos em situação de emergência e calamidade pública no Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Nesta quinta-feira (10), uma equipe de profissionais da Assistência Social viajou com destino à localidade de Demarcação e redondezas. A equipe fica na área até o dia 15 de abril.

Equipe de profissionais da Assistência Social viajou com destino à localidade de Demarcação e redondezas Dos locais já atendidos na zona rural de Porto Velho: Maravilha I e II, Belmonte, Cujumbizinho, Vila Calderita, ramal do Jacu, Agrovila Rio Verde, Ramal Itacua, Brasileira.

Distritos e localidades atendidos no município de Porto Velho: São Carlos, Fortaleza do Abunã, Abunã e Linha F de Nova Mutum, Ilha de Assunção, Ilha Nova, Papagaios, Ressaca, São José da Praia, Tira Fogo, Calama, Conceição da Galera, Firmeza, Pombal, Santa Catarina, Boa Vitória, São Sebastião.

“A Semasf, desde o início dos atendimentos às vítimas da cheia do rio Madeira, juntou-se à Defesa Civil Municipal e aos outros órgãos estaduais e federais para apoiar e fortalecer o serviço. Onde estiver uma frente de trabalho de atendimento às vítimas da enchente, lá tem uma equipe da Semasf levando seu serviço àqueles que estão necessitados de proteção social”, disse a secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz.

Texto:Adaides Batista

Fotos:Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)