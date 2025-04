Comissão aprova incentivos fiscais para fórmulas destinadas a crianças alérgicas à proteína do leite

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto que estimula a produção e comercialização de fórmulas nutricionais para pessoas com alergia ao leite de vaca – também chamadas de leite hidrolisado.

O objetivo é reduzir os custos e ampliar a oferta das fórmulas, muito usadas por crianças.

A proposta prevê os seguintes benefícios fiscais para as empresas, universidades e instituições de pesquisa:

dedução de 5% no Imposto de Renda;

isenção de PIS / Cofins ; e

/ ; e isenção de IPI para equipamentos, máquinas e insumos utilizados na fabricação das fórmulas.

Empresas que não cumprirem as obrigações associadas aos incentivos estarão sujeitas a multa de 50% sobre o valor corrigido dos impostos devidos e perda dos incentivos ainda não utilizados.

Cadastro

“O texto representa um avanço no incentivo à saúde e bem-estar, além de impulsionar a produção e pesquisa na área de nutrição especializada”, disse o deputado Alceu Moreira (MDB-RS), relator do Projeto de Lei 448/20 . A proposta é de autoria do ex-deputado Alexandre Frota (SP).

Moreira aproveitou o texto aprovado na comissão anterior e incorporou uma emenda que determina ao governo criar um cadastro nacional para monitorar produtores, comerciantes e usuários das fórmulas. A intenção é garantir maior controle sobre a cadeia produtiva e a rastreabilidade.

O PL 448/20 guarda semelhança com outro projeto aprovado na Comissão de Agricultura ( PL 1026/19 ).

Próximos passos

O projeto ainda ver ser analisado, em caráter conclusivo, nas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.