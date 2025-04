Prefeitura reúne lideranças religiosas e solicita apoio e doações para atingidos pela cheia do Madeira

Preocupada com as famílias ribeirinhas em situação de risco em decorrência da enchente do rio Madeira, o prefeito Léo Moraes e a vice-prefeita Magna dos Anjos, na manhã desta quinta-feira (10), estiveram reunidos com lideranças eclesiásticas locais para solicitar apoio e doações para as comunidades atingidas.

O encontro aconteceu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO), com a presença do coordenador da Defesa Civil Militar, Marcos Berti, do chefe do Gabinete Militar, coronel Marcelo Duarte, representantes das congregações religiosas, entre outros convidados.

Magna dos Anjos destacou o trabalho humanitário realizado pela Prefeitura por meio da Defesa Civil Municipal, a parceria de todas as secretarias municipais em prol das comunidades em diversas localidades. “Essa reunião tem como pauta o nosso pedido para que todas as lideranças religiosas da nossa capital se prontifiquem em nos apoiar nesta importante missão humanitária, pois afinal, este é um dos papéis da igreja, unir para ajudar ao próximo. É fundamental reunirmos esforços para amenizar a situação dos nossos irmãos ribeirinhos”, disse.

Prefeito lembrou que não existe protagonismo, mas a soma de esforços diários para atender pessoas que precisam “Nosso apelo é que consigamos somar forças e multiplicar esforços para atender cada uma das comunidades atingidas por mais uma enchente. Queremos atender aquele morador mais distante, que está ilhado, sem perspectiva de um dia melhor. Isso é real, é a realidade do nosso povo, mas cremos que em alguns dias essa situação vai melhorar, pois contamos com pessoas comprometidas, de fé inabalável, que fazem um trabalho inestimável para nossa cidade”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

Encontro aconteceu no auditório da OAB-RO “Já vimos o estado de Rondônia se mobilizando para prestar ajuda aos irmãos do Rio Grande do Sul, e agora o momento de dificuldade é diretamente para a nossa gente. Por tudo isso, viemos aqui, mediante a iniciativa da nossa vice-prefeita Magna dos Anjos, pedir apoio, engajamento dos nossos líderes religiosos, dos pastores, dos irmãos de fé. É essencial que todos entendam a dimensão de uma política perene e permanente que queremos constituir daqui em diante e que fará toda a diferença para a nossa população, a quem queremos dar assistência todos os dias do ano”, garantiu.

Durante o encontro, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti ressaltou que o trabalho está sendo feito de forma compartilhada em parceria com todas as secretarias municipais, envolvidas ao máximo, mediante planejamento estratégico e operacional, com logística, e gerenciamento de riscos em todas as situações e consciência situacional com o objetivo de atender 100% das famílias até a comunidade mais longínqua atingida pela cheia do Madeira.

Até o momento foram entregues cerca de 50 mil litros de água potável e mais de 4 mil cestas básicas, e mais 2,5 mil estão prontas para embarcar.

