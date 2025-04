Prefeitura de Porto Velho lança mais um ciclo do programa com assinatura do Termo de Compromisso entre Semed e Semusa

A Prefeitura de Porto Velho lançou, na quarta-feira (9), mais um ciclo do Programa Saúde na Escola (PSE). A assinatura do Termo de Compromisso Municipal entre as Secretarias de Educação (Semed) e de Saúde (Semusa) aconteceu no Teatro Banzeiros com a presença de vários profissionais de ambas as pastas.

Representando o prefeito Léo Moraes, a vice-prefeita, Magna dos Anjos, destacou a importância do PSE, que terá reflexo não somente nesta, mas também nas próximas gerações, inclusive com atendimentos odontológicos e oftalmológicos. “Sem dúvida, é algo que vai fazer a diferença na vida desses alunos e para as famílias de Porto Velho”, destacou.

O secretário titular da Semed, Leonardo Leocádio, disse que o Saúde na Escola é um programa de grande importância idealizado pelo Governo Federal, que tem a adesão da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semed e da Semusa, voltado para a melhoria da qualidade de vida dos alunos. O objetivo é a prevenção, mas também o tratamento específico em alguns casos.

“A escola é um ambiente onde converge a grande maioria dos problemas sociais, desde a saúde à necessidade de assistência social. O prefeito Léo Moraes tem pedido a atenção nesses termos transversais que passam pela escola e determina a todas as secretarias para somarem forças”, afirmou.

Mariana Prado, adjunta da Semusa, acrescentou que além de prevenir doenças e fazer a promoção da saúde dos alunos, as ações do PSE vão contemplar crianças, adolescentes e adultos, na perspectiva de ampliar o acesso e sensibilizá-los para práticas de vida mais saudáveis.

O programa é muito amplo e tem 14 ações, comentou Mariana Prado “São 135 escolas pactuadas, sendo 101 da rede municipal e 34 da rede estadual, com a meta de alcançar mais de 61 mil alunos, incluindo 15 são creches. E não é só escovar os dentes. O programa é muito amplo e tem 14 ações. As principais incluem a prevenção das violências, saúde bucal, vacinação, hábitos saudáveis e tantas outras ações”, comentou Mariana Prado.

AÇÕES PACTUADAS

As atividades do PSE em Porto Velho iniciaram com o ano letivo, em fevereiro. Para o biênio 2025/2026, o programa prevê a realização de 14 ações nas escolas participantes, conforme pactuado no Termo de Compromisso Municipal. Entre elas, estão:

1. Prevenção das violências e dos acidentes

2. Verificação da situação vacinal

3. Alimentação saudável e prevenção da obesidade

4. Direito sexual e reprodutivo e prevenção das ISTs/HIV

5. Saúde mental

6. Saúde Ambiental

7. Promoção da atividade física

8. Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas

9. Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos

10. Prevenção de doenças negligenciadas

11. Saúde bucal

12. Saúde auditiva

13. Saúde ocular

14. Prevenção da covid-19 nas escolas



Texto:Augusto Soares/Luciane Gonçalves

Foto:José Carlos / Cléris Muniz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)