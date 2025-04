Prefeitura de Porto Velho realiza melhorias nos ramais de Nova Califórnia

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), tem intensificado os trabalhos de melhoria na infraestrutura das estradas rurais do distrito de Nova Califórnia, que fica a cerca de 360 quilômetros da capital.

As intervenções incluem patrolamento, manutenção de bueiros e correção de pontos críticos, garantindo melhores condições de trafegabilidade para produtores rurais, transporte escolar e caminhões que escoam a produção local.

De acordo com o supervisor de estradas da Semagric, da Ponta do Abunã, Éder Lopes de Araújo, uma das frentes de trabalho ocorreu no Ramal dos Pioneiros, onde foi realizado o patrolamento de 1,5 km, além da recuperação da cabeceira de pontes e limpeza de bueiros para facilitar o escoamento da água.

“Essa região tem um fluxo intenso de caminhões boiadeiros, ônibus escolares e também de produção agrícola, e a safra do cupuaçu que está a todo vapor na região. As melhorias são essenciais para garantir o acesso e evitar transtornos”, explicou Araújo.

Para Iuderci Knup, manutenção das estradas é fundamental para a sobrevivência da agricultura familiar

Para o produtor rural Iuderci Knup, que reside há dez anos no Ramal dos Pioneiros e trabalha com café, gado leiteiro e suinocultura, a manutenção das estradas é fundamental para a sobrevivência da agricultura familiar.

“Dependemos dessas vias para levar nossa produção ao mercado. Quando as estradas estão em boas condições, tudo melhora para nós, desde o transporte do leite até a comercialização de hortaliças e frutas”, destacou Knup.

No Ramal do Cascalho, foram realizados serviços paliativos de patrolamento e manutenção de bueiros, enquanto no Ramal Baixa Verde as ações se concentraram na recuperação de bueiros e correção de pontos críticos.

O objetivo é garantir um acesso mais seguro e eficiente, especialmente porque esse ramal é uma das principais vias utilizadas pelos produtores da Região do Reca, um dos maiores polos produtivos da região, com cerca de 20 km de extensão.

COOPERATIVA

Ação visa garantir um acesso mais seguro e eficiente As margens dos ramais no distrito de Nova Califórnia são preservadas com vegetação nativa, pois a maioria dos agricultores locais faz parte da Associação e Cooperativa Reca, que atua com Sistema Agroflorestal.

A cooperativa conta com 276 associados e 178 cooperados, fortalecendo a produção sustentável na região.

No Ramal Mendes Júnior, também foram realizados serviços de ajuste de bueiros, contribuindo para melhorar o escoamento da água e a segurança da estrada.

Segundo o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, os trabalhos têm sido intensificados desde o início do ano para atender as demandas da população rural.

“Sabemos da importância dessas estradas para o dia a dia dos moradores e produtores. A manutenção constante é essencial para garantir o desenvolvimento agrícola e a mobilidade da comunidade”, afirmou o secretário.



