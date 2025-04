Comunidades são atendidas em operação humanitária da Defesa Civil Municipal

Considerada uma das maiores ações humanitárias da história da Defesa Civil Municipal, a operação de socorro às comunidades atingidas pela cheia, que conta com a coordenação da Sala de Situação montada pela Prefeitura de Porto Velho, já apresentou resultados extremamente positivos em dois dias de operação.

Navegando entre as comunidades do baixo Madeira, o barco Deus é Amor fica atracado em áreas de segurança, enquanto as equipes montadas por agentes da Defesa Civil e servidores voluntários de várias secretarias seguem em pequenas embarcações, adentrando os povoados e comunidades mais isoladas.

Desde que saiu do porto da capital rondoniense, durante a noite da última segunda-feira (7), rumo à missão de atender os cidadãos afetados pela cheia do rio Madeira, já foram entregues 722 cestas básicas, 5.376 litros de água mineral, 678 caixas de hipoclorito, além de 722 kits higiene.

"Seguimos atentos e diligentes sobre a situação de cada família ribeirinha que precisa do socorro da Prefeitura de Porto Velho, que está dedicada integralmente no trabalho de atendimento aos nossos irmãos atingidos pela cheia", relatou o prefeito Léo Moraes.

TRABALHO INTENSO

Mesmo sob forte chuva, as equipes montadas para socorrer essas famílias se destacaram por dentro da região do Lago do Cuniã, entre outras áreas de densa floresta amazônica, e que ficaram isoladas por conta da cheia do rio.

A embarcação Deus é Amor segue com a operação de socorro às comunidades atingidas, e apenas em 24 horas, as equipes coordenadas pelo planejamento estratégico da Sala de Situação, conseguiram atender seis comunidades: São Carlos, Boca do Jamari, Brasileira, Bom Será, Bom Serazinho, Cavalcante, Terra Caída e Bonfim

Os trabalhos seguem durante toda a semana, com a embarcação navegando rumo a outras comunidades mais distantes dentro da extensa faixa de comunidades ribeirinhas de Porto Velho.

S.O.S Ribeirinhos

Vale destacar que a campanha S.O.S Ribeirinhos segue coletando doações da sociedade civil organizada para a mitigação dos impactos da cheia. As doações podem ser entregues diretamente na Defesa Civil Municipal, localizada na avenida Rafael Vaz e Silva, 1402, bairro Nossa Senhora das Graças, ou através do telefone (69) 8473-2112.

