ESPECIAL 100 DIAS – Evento celebra importantes conquistas que marcam o início da gestão do prefeito Léo Moraes em Porto Velho

Para marcar os primeiros 100 dias de gestão do prefeito Léo Moraes, acontece neste sábado (12), a partir das 18h, no Parque da Cidade, um evento comemorativo que destaca a entrega de serviços importantes que já estão proporcionando mais dignidade e melhoria na qualidade de vida da população, com agilidade e reparação histórica nas principais demandas da cidade. O evento acontece simultaneamente com a ação inédita: “Páscoa no Parque: ovos, arte e cultura”.

O evento, aberto ao público e voltado para toda a família, vai contar com diversas atividades e atrações, além do sorteio de 100 bicicletas. "Será uma grande celebração com o nosso povo. A nossa cidade precisava de uma mudança urgente e isso já está acontecendo. O meu compromisso à frente da Prefeitura é provocar uma verdadeira revolução e implementar políticas públicas que realmente atendam às necessidades das pessoas. O que entregamos nesses primeiros 100 dias é só o começo. Vamos fazer muito mais, porque é isso que a população merece”, destacou Léo Moraes.

O primeiro ato, logo após a posse do prefeito, foi garantir a gratuidade do acesso ao Museu da EFMM O primeiro ato, como prefeito, logo após a posse, foi garantir a gratuidade do acesso ao Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré aos porto-velhenses e estudantes. A implantação da Operação Cidade Limpa também é um marco da gestão. Homens e máquinas trabalhando dia e noite em vários pontos da cidade, construindo novas redes de drenagem, desobstruindo bueiros e limpando os canais para dar maior vazão às águas pluviais, entre outras ações que já mudaram o visual da cidade. Ao todo, 50 mil toneladas de entulhos e lixo foram recolhidas. Essa ação já é considerada o maior mutirão de limpeza que a cidade já passou.

Conquistas importantes também aconteceram na área da saúde, como os resultados de exames laboratoriais acessados pela internet, através do celular, atendimentos noturnos (corujão), mais especialistas no Centro de Especialidades Médicas (CEM), retorno do mamógrafo e de duas máquinas de raio-x que não estavam funcionando e a reativação da Unidade de Saúde Manoel Amorim de Matos, entre outras.

MOBILIDADE E EDUCAÇÃO

Léo reduziu o preço da tarifa dos coletivos de R$ 6 para R$ 3 “Também entregamos importantes melhorias no setor de transporte. Por exemplo, acabamos com a faixa exclusiva para ônibus na avenida Sete de Setembro, reduzimos o preço da tarifa dos coletivos de R$ 6 para R$ 3, temos ônibus para transportar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), implantamos rotatórias para melhorar o fluxo de veículos e proporcionar mais segurança no trânsito, entre outras conquistas”, comentou o prefeito.

Uma das vitórias mais recentes e inédita, ao ser concedida no primeiro ano, foi para os servidores. Nesses primeiros meses de mandato, o prefeito Léo Moraes, durante encontro com os professores, anunciou a revisão geral salarial de 4,83% para todos os servidores públicos municipais e a implantação do piso salarial para o magistério. Ele garantiu que a revisão geral será implantada a partir de junho deste ano.

OUTRAS ENTREGAS

Operação S.O.S Ribeirinhos com entrega de alimentos, água mineral e hipoclorito de sódio às famílias afetadas pela cheia Das entregas destacadas estão a revitalização do Cras Dona Cotinha, a inauguração da nova instalação do Cras Betinho; Operação SOS Ribeirinhos com entrega de alimentos, água mineral e hipoclorito de sódio às famílias afetadas pela cheia do rio Madeira; revitalização do espaço de lazer no residencial Morar Melhor; iluminação pública na BR-364 sentido Unir e da ponte sobre o rio Madeira, revitalização de praças e prestação de serviços à comunidade carente através do projeto Cidadania em Movimento, entre muitas outras ações.

Outro destaque também perceptível logo nos primeiros dias de gestão é a interlocução da gestão com outros poderes e entes para solucionar de forma rápida e cooperada as necessidades de Porto Velho. Assim como a participação ativa dos órgãos de controle, essenciais para a melhoria dos serviços e transparência dos atos administrativos.

Os primeiros 100 dias foram marcados por um choque de realidade, perceptível à população. "Conhecemos de perto a necessidade do nosso povo. Aqui, na nossa administração, cada cidadão tem voz e é ouvido. Estamos trabalhando para mudar Porto Velho, para fazer da nossa cidade um lugar melhor para se viver, para criar nossos filhos. Esse é só o começo da transformação da nossa cidade", finalizou Léo Moraes.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)