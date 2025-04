Semusa orienta população sobre vacinação contra a gripe em Porto Velho

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reforça que a vacinação contra a gripe em Porto Velho segue em andamento até o dia 31 de julho, como parte da campanha nacional iniciada em setembro de 2024. As doses estão disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde e também no ponto fixo de vacinação no Porto Velho Shopping.

A gerente da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, explica que muita gente tem procurado a rede municipal em busca da nova vacina da gripe anunciada recentemente pelo Ministério da Saúde. No entanto, essa nova remessa, referente à campanha 2025/2026, só será distribuída para os estados da região Norte a partir de setembro.

“Essa diferença de calendário entre as regiões causa confusão. É importante deixar claro que a vacina disponível hoje é a da campanha vigente, e ela continua sendo eficaz. É atualizada com as cepas mais circulantes do vírus e está dentro do prazo ideal de proteção”, esclarece Elizeth.

A campanha de vacinação contra a influenza está aberta para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade, incluindo, idosos, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, professores, pessoas com comorbidades.

Segundo a Semusa, a estratégia de manter a vacinação no Porto Velho Shopping é uma forma de facilitar o acesso da população à imunização. O espaço funciona de acordo com o horário de funcionamento do shopping, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

“Nós orientamos que as pessoas que ainda não foram vacinadas contra a gripe de setembro até agora, que procure a unidade de saúde mais próxima até dia 31 de julho. Agora, para aqueles que já foram imunizados na campanha vigente, a próxima dose será a partir de setembro, quando inicia a campanha 2025/2026”, explica Elizeth.

O endereço das unidades de saúde que ofertam a vacina contra a gripe pode ser acessado aqui .

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)