Força tarefa é montada após reunião com moradores de Brasileira, distrito atingido pela cheia

Com um protocolo de trabalho que visa, além do socorro imediato aos cidadãos porto-velhenses atingidos pela cheia do rio Madeira, o registro histórico para a elaboração do plano de ação para os anos seguintes, a Sala de Situação da Defesa Civil recebeu, na manhã de quarta-feira (9), representantes da comunidade do distrito ribeirinho de Brasileira, localizado na região do baixo Madeira.

Nessa localidade, que é um povoado ligado ao distrito de Nazaré, o acesso, tanto da comunidade quanto da Defesa Civil Municipal, vem sendo prejudicado por conta do avanço do rio sobre os acessos terrestres que levam até a região, que já foi assistida em diversas ações promovidas pela operação S.O.S Ribeirinhos.

Na reunião foram apontadas as questões mais emergenciais na comunidade

Na Sala de Situação, Ivan Ezequiel Mota, presidente da associação que representa a comunidade de Brasileira, área onde moram em torno de 80 famílias, apontou as questões mais emergenciais em sua comunidade, como o abastecimento de água potável, que é uma das grandes preocupações dos atingidos pela cheia.

"Nós fomos muito bem recebidos pela Defesa Civil Municipal, onde conseguimos de prontidão formular uma parceria que irá atuar para minimizar os impactos da cheia dentro da nossa comunidade", afirmou o presidente da associação.

Conforme o coronel Marcelo, chefe de operações da Sala de Situação, quando a comunidade busca a Defesa Civil Municipal, é realizado um levantamento completo da realidade de como está essa localidade.

Campanha segue coletando doações da sociedade civil organizada para a mitigação dos impactos da cheia "A partir do momento em que recebemos essa demanda diretamente dos representantes do distrito de Brasileira, além de obtermos informações detalhadas da situação de cada morador, também conseguimos montar de imediato uma operação para resolver as questões referentes à realidade de cada família", afirmou.

S.O.S Ribeirinhos

Vale destacar que a campanha S.O.S Ribeirinhos segue coletando doações da sociedade civil organizada para a mitigação dos impactos da cheia. As doações podem ser entregues diretamente na Defesa Civil Municipal, localizada na avenida Rafael Vaz e Silva, 1402, bairro Nossa Senhora das Graças, ou através do telefone (69) 8473-2112.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:João Paulo Prudêncio/ José Carlos/ Defesa Civil

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)