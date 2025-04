Operação Cidade Limpa inicia ações nos distritos de Porto Velho

>

Ação também acontece a limpeza das vias urbanas, roçagem e manutenção de espaços públicos A Prefeitura de Porto Velho deu início à Operação Cidade Limpa nos distritos da Ponta do Abunã, começando por Extrema. A Operação tem como objetivo melhorar a infraestrutura dos distritos e promover mais qualidade de vida aos moradores, que há anos enfrentavam dificuldades com a falta de assistência pública.

Em Extrema, diversas ruas estão sendo contempladas com os serviços de tapa-buracos, entre elas: Rua Abunã, Castelo Branco, Campo Grande, Duque de Caxias, Tarauacá, 1° de Maio, Juazeiro, Carlos Gomes, Santa Inês, Tapajós, Vista Alegre, Santa Maria, Santo Antônio e Rua das Flores. Algumas vias também estão recebendo cascalhamento, garantindo mais segurança e trafegabilidade aos moradores.

Além das obras de recuperação das ruas, também acontece a limpeza das vias urbanas, roçagem e manutenção de espaços públicos, contribuindo para um ambiente mais limpo, organizado e saudável para todos.

Henrique Firmino, morador e comerciante de Extrema, elogiou a iniciativa Henrique Firmino, morador e comerciante de Extrema, elogiou a iniciativa. “É muito importante o trabalho da Prefeitura aqui na ponta do Abunã, principalmente em Extrema. É um serviço muito bem-vindo no distrito e que continue assim. Estão de parabéns”, afirmou.

Segundo o superintendente da SMD, Marcos Vizone, a operação vai atender toda a Ponta do Abunã. “Estamos começando por Extrema e vamos seguir para Nova Califórnia, Vista Alegre e Fortaleza do Abunã. A população estava no abandono, mas hoje está recebendo a assistência que merece”, destacou.

Com a força-tarefa da Operação Cidade Limpa, a Prefeitura de Porto Velho reafirma seu compromisso com os distritos, garantindo mais dignidade, infraestrutura e cuidados essenciais para quem vive longe do centro da capital.

A Operação Cidade Limpa é conduzida de forma integrada, envolvendo as secretarias municipais de Obras (Semob), de Saneamento e Serviços Públicos (Semusb), de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), de Meio Ambiente (Sema), a Secretaria Geral de Governo (SGG), e Superintendência Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital (SMD).

Texto:Isadora Estolano

Fotos:Isadora Estolano

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)