Ruas de acesso ao Cras Betinho receberam pavimentação

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), pavimentou três ruas do bairro Mariana, zona Leste da capital. A iniciativa tem como objetivo reafirmar o compromisso da gestão municipal com a melhoria da mobilidade urbana e qualidade de vida da população.

Segundo a Semob, nesta primeira etapa, os serviços de pavimentação foram realizados nas ruas Pirituba, Canindé e uma parte da rua Toyota. Essas vias ficam na região do Cras Betinho, que foi inaugurado na última segunda-feira (7), para facilitar o acesso da população à unidade que oferece serviços gratuitos.

Além da pavimentação, a região também recebeu meio-fio e sarjeta, drenagem e cinco caixas de PV, que facilitam a limpeza da rede de esgoto, foram instaladas. A equipe da Semob também fez faixa elevada e drenagem no estacionamento ao lado do Cras Betinho.

Antes da pavimentação, os locais também receberam uma série de intervenções importantes, incluindo limpeza, encascalhamento, preparação do solo, base, sub-base.

Leide Nascimento, que mora na rua Pirituba há dez anos, esperava ansiosa por esse momento. “A gente já passou muita coisa aqui, era muito buraco, lama, e foram dez anos de sofrimento. Quando a obra chegou aqui na rua, eu fiquei muito feliz. No começo não acreditei muito, mas quando ficou concluída, eu fiquei feliz e agradeço muito à Prefeitura por isso”, disse a moradora.

De acordo com o secretário da Semob, Geraldo Sena, essa foi a primeira etapa do serviço, que também deve contemplar outras ruas da região. “A gente teve dificuldade para pavimentar essas ruas por conta do período chuvoso, que atrapalha o serviço. Mas logo após as chuvas, vamos seguir com o cronograma que deve atender outros bairros aqui da nossa capital”, disse o secretário.

A expectativa é que, até o final desse ano, muitas outras também sejam contempladas, seguindo a determinação do prefeito Léo Moraes. “Mesmo com as dificuldades desse projeto, nós conseguimos realizar uma obra de pavimentação, sarjetas, meio-fio, drenagem e ainda sinalização que ainda será instalada, assim como as faixas de pedestres que ajudarão no trânsito na região”, finalizou.

Texto:André Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)