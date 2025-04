Desnutrição entre idosos no Brasil preocupa especialistas

Em audiência pública na Câmara dos Deputados sobre as causas da desnutrição entre pessoas idosas no Brasil, especialistas afirmaram que mais da metade da população idosa no Brasil está obesa devido ao crescente consumo de alimentos ultraprocessados.

O problema preocupa especialistas ouvidos nesta quarta-feira (9) pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O debate ocorreu a pedido do deputado Luiz Couto (PT-PB).

De acordo com as debatedoras presentes, o nível de desnutrição na população idosa é menor que o índice observado no restante dos brasileiros. As consequências do problema, no entanto, são mais graves para os idosos.

A coordenadora de Apoio às Ações de Promoção da Alimentação Saudável do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Bruna Pitasi, relatou que caiu o porcentual de idosos com baixo peso no País. Hoje, 12% da população idosa estão abaixo do peso considerado saudável. Em 2009, esse índice chegava a 18%.

Em compensação, cresceu o número de idosos com sobrepeso ou obesidade, problema que já atinge 51% dessa população. Ana Flávia Rezende alerta que entre os idosos com maior porcentual de gordura pode persistir a desnutrição e a perda de massa muscular.

Obesidade ou sobrepeso, inclusive, podem ser fatores que dificultam o diagnóstico de desnutrição, conforme esclareceu a representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Simone Fiebrantz Pinto.

“Muitas vezes a gente olha clinicamente o paciente idoso com sobrepeso e obesidade e acaba pensando que tem reserva nutricional. E muitas vezes a gente tem, na sua maioria, o idoso obeso sarcopênico. Então, ele tem uma gordura acumulada, mas ele não tem massa muscular adequada para poder realizar as atividades de vida diária, serem independentes, garantir a sua autonomia.”

A Coordenadora Técnica de Nutrição do Conselho Federal de Nutrição, Ana Flávia Rezende, explicou que as mudanças fisiológicas próprias do envelhecimento já acarretam perda de massa muscular, problema agravado pela má nutrição.

Segundo a especialista, além de diminuir a mobilidade e a independência dos idosos, a redução da massa magra, chamada de sarcopenia, está relacionada ao aumento de doenças crônicas, como hipertensão, e pior resposta ao tratamento de doenças como o câncer.

“A sarcopenia, num paciente idoso e obeso, é extremamente grave, porque toda a funcionalidade dele vai ficar comprometida: levantar da cama passa ser um problema, tirar as pernas do chão para cima da cama passa ser um problema”, exemplificou.

O crescimento da obesidade e do sobrepeso entre idosos, segundo afirmaram todas as palestrantes, está relacionado ao aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Dentre os fatores que contribuem para essa mudança de hábito alimentar, as especialistas ressaltaram a facilidade no preparo e o preço menor.

Prevenção

Dentre as medidas que podem melhorar a nutrição da população idosa, Simone Fiebrantz Pinto, destacou a importância da atuação das equipes de saúde da família no diagnóstico precoce, de modo a intervir e impedir complicações da saúde e hospitalizações.

A representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia também defendeu a aprovação de um projeto de lei em análise na Câmara que prevê a oferta gratuita de suplementação nutricional para idosos diagnosticados com desnutrição no Sistema Único de Saúde ( PL 4729/24 ). De acordo com a médica, a suplementação reduz em quase 40% a mortalidade de pacientes desnutridos.