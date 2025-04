Subcomissão vai avaliar situação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou na terça-feira (8) a criação de subcomissão temporária para examinar a situação criada pela deterioração da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho, permitindo a integração de Roraima e do Amazonas com o restante do território nacional.

A subcomissão deverá "sugerir providências para a solução, no menor tempo possível, para resolver esse problema, diante das dificuldades impostas aos moradores de toda essa região e dos problemas econômicos criados pela atual conjuntura", diz o requerimento ( REQ 9/2025 - CI ) apresentado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM).

Composta de cinco membros titulares e igual número de suplentes, a subcomissão terá o prazo de funcionamento de 360 dias.