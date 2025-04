Prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, assume vice-presidência de Segurança Viária e Trânsito na FNP

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, esteve nesta quarta-feira (9), na sede da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), em Brasília, onde assinou o termo de posse como vice-presidente na temática de Segurança Viária e Trânsito da diretoria da entidade para o biênio de abril de 2025 a abril de 2027.

Durante a visita, Léo Moraes foi recebido pelo ex-presidente da FNP, Edvaldo Nogueira, pelo secretário-executivo da entidade, Gilberto Perre, e pelo coordenador de Captação e Relações Internacionais, Paulo Oliveira.

A nomeação de Léo Moraes para a vice-presidência de Segurança Viária e Trânsito reflete seu compromisso contínuo com a modernização do trânsito e a proteção de vidas. Antes de assumir a prefeitura, Léo foi diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) entre abril de 2023 e junho de 2024. Durante sua gestão, ele fortaleceu as ações educativas de trânsito com campanhas em todo o estado, além de reduzir e extinguir taxas de serviços de habilitação e veículos, e deu passos importantes para a criação da CNH Social.

A FNP é uma entidade que reúne prefeitas e prefeitos de cidades com mais de 80 mil habitantes, com o objetivo de promover a troca de experiências e a defesa dos interesses municipais em âmbito nacional.

A participação de Léo Moraes na diretoria da FNP fortalece a representatividade de Porto Velho nas discussões sobre políticas públicas voltadas à segurança no trânsito e mobilidade urbana.

Texto:SMC

Foto:Anderson Parente

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)