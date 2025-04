Servidores municipais de Porto Velho terão reajuste salarial de cerca de 5% a partir de junho

A Prefeitura de Porto Velho está concedendo revisão geral de forma integral no primeiro ano de gestão do prefeito Léo Moraes. A novidade foi anunciada pelo prefeito e a revisão geral de 4,83% será para todos os servidores públicos municipais e, em ato contínuo, a implantação do piso na tabela a partir de junho deste ano.

Essa decisão do prefeito Léo Moraes reafirma o compromisso da atual gestão com a valorização dos servidores municipais, garantindo reajustes de forma transparente, eficiente e principalmente alinhada às necessidades financeiras do município. Vale destacar que o anúncio foi feito em menos de 100 dias de governo.

“São conquistas pleiteadas há anos, que foram prometidas em gestões anteriores e agora é para valer, em respeito a todos os servidores. Estamos garantindo a partir do meio do ano o reajuste salarial dos nossos servidores. Com essa medida, garantimos a valorização dos nossos profissionais e reafirmamos o compromisso, planejamento e principalmente a transparência com a nossa população”, disse o prefeito.

Prefeito destacou que a medida é uma forma de valorizar e respeitar os servidores Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), a medida visa valorizar os servidores e respeitar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e a capacidade orçamentária do município.

A revisão geral, anunciada pelo prefeito, alcançará tanto os servidores públicos efetivos quanto os comissionados, e a implantação a partir da folha de pagamento de junho.

Atualmente, o município de Porto Velho conta em seu quadro com cerca de 14 mil servidores.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais e SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)