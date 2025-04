Teresa Leitão propõe educação midiática nas escolas contra riscos on-line

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (9), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) alertou sobre os perigos da exposição precoce de crianças e adolescentes à internet. A senadora apresentou dados que revelam um aumento expressivo no uso da rede por jovens brasileiros, e destacou que apresentou o Projeto de Lei 1.010/2025 , que propõe a inclusão da educação midiática e digital nas escolas. A proposta tem o objetivo preparar os estudantes para lidar de forma crítica, ética e consciente com o universo on-line.

De acordo com a senadora, cerca de 25 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos acessam a internet no país — número que representa quase a totalidade dessa faixa etária. O uso entre os mais novos também preocupa: 44% das crianças de até 2 anos já estão conectadas.

—Os dados mostram o que é inegável aos nossos olhos. Quem convive com crianças e adolescentes sabe que a internet e o celular se tornaram companhias constantes. Porém, há muito que nossos olhos não veem. O celular virou um universo próprio, muitas vezes inacessível para os adultos. Isso nos obriga, como sociedade, a identificar o problema e buscar soluções—declarou.

A senadora citou os principais riscos associados ao uso irrestrito da internet: exposição a conteúdos impróprios como pornografia, violência e drogas; vulnerabilidade a golpes e aliciamentos; casos de cyberbullying e pressão por padrões irreais de beleza, além da dependência tecnológica que afasta os jovens do convívio familiar.

—Vivemos o risco real de crianças e adolescentes manterem contato com desconhecidos mal-intencionados, enquanto se tornam emocionalmente distantes de seus pais. Quantas famílias relatam que seus filhos não conseguem mais largar o celular?—questionou a parlamentar.

Teresa Leitão também destacou o impacto nocivo de conteúdos digitais de ódio e misoginia, mencionando a repercussão da sérieAdolescentes, da Netflix, que aborda a influência de discursos extremistas no ambiente virtual. Segundo ela, plataformas como o YouTube continuam a hospedar canais que promovem violência e preconceito, muitos com bilhões de visualizações, o que evidencia a necessidade de maior responsabilidade das empresas de tecnologia na remoção de conteúdos ilegais.

—Precisamos encarar o desafio de promover a alfabetização digital, discutir o uso ético da inteligência artificial e estimular a curiosidade investigativa e a capacidade crítica de nossos jovens. Isso deve ser feito de forma sistemática, estruturada e contínua.