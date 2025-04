Prefeito Léo Moraes se reúne com ministro para tratar do preço das passagens aéreas, rotas de voo e alfandegamento

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, se reuniu com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para tratar de uma das maiores reclamações da população nos últimos tempos: o alto custo das passagens aéreas para quem parte ou chega à capital rondoniense.

Léo levou ao governo federal uma demanda antiga dos rondonienses, que muitas vezes recorrem a cidades como Cuiabá (MT) ou Rio Branco (AC) para pagar até sete vezes menos em uma passagem aérea. “O morador de Porto Velho não pode continuar sendo penalizado por uma malha aérea limitada e injusta”, destacou.

Durante o encontro, Léo também tratou da cabotagem aérea, que permite a operação de voos regionais e de curta distância entre cidades próximas. A proposta é atrair companhias aéreas para incluir Porto Velho em novas rotas, com conexões diretas com destinos estratégicos, como Cuzco, por exemplo — ampliando o turismo, os negócios e o intercâmbio regional.

Com uma malha mais conectada, setores como o turismo de lazer, o turismo de negócios e a pesca esportiva ganham força, atraindo visitantes, movimentando a rede hoteleira e gerando novas oportunidades de emprego e renda para a população.

Outro ponto discutido foi o alfandegamento do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, medida que permitiria voos internacionais regulares e facilitaria o transporte de cargas. Com uma atuação mais eficiente da Receita Federal, Porto Velho pode se tornar um ponto de conexão direta com mercados externos, gerando competitividade e atraindo investimentos.

“Estamos falando de conexão, turismo, geração de emprego e fortalecimento da economia local. Porto Velho tem tudo pra ser protagonista no Norte”, destacou o prefeito.

Texto:SMC

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)