Mega caça aos ovos acontecerá pela primeira vez no Parque da Cidade.

A Páscoa no Parque se aproxima e uma das atrações principais será a mega caça aos ovos de páscoa, em forma de brincadeira lúdica e focada no público infantil. A Páscoa no Parque começa neste sábado (12) e vai até o domingo de Páscoa (20), sempre das 16h às 22h, e é promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e secretarias parceiras.

A brincadeira acontecerá nos dias 12 e 13, 18 e 19, sempre a partir das 17h, no Parque da Cidade. A entrada no parque é gratuita, assim como todas as programações, que ocorrerão em diversas locações do parque: palco, anfiteatro, quadras de areia etc.

As crianças deverão procurar por medalhas escondidas pelo parque e, ao encontrar, deverão procurar o ponto de troca das medalhas pelos ovos de páscoa. São mais de 1400 ovos de chocolate, adquiridos com o valor arrecadado dos kits da Corrida Solidária.

Confira a agenda do primeiro final de semana da Páscoa no Parque aqui .



Texto:Isabella Leite

Fotos:Hellon Luiz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)